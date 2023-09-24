У російському курську безпілотник атакував адмінбудівлю: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У російському місті курськ безпілотник атакував адмінбудівлю. Місцева влада звинувачує Україну, пише УНН.
губернатор курської області роман старовойт запевняє, що обійшлося без значних пошкоджень.
«У курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі. Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце», - написав старовойт.
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