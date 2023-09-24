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29 березня, 17:57 • 252881 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 329401 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

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28 березня, 18:00 • 208870 перегляди

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28 березня, 17:13 • 196754 перегляди

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У російському курську безпілотник атакував адмінбудівлю: що відомо

У російському курську безпілотник атакував адмінбудівлю: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У російському місті курськ безпілотник атакував адмінбудівлю. Місцева влада звинувачує Україну, пише УНН.

губернатор курської області роман старовойт запевняє, що обійшлося без значних пошкоджень.

«У курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі. Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце», - написав старовойт.

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