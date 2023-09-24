В российском курске беспилотник атаковал админздание: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В российском городе курск беспилотник атаковал админздание. Местные власти обвиняют Украину, пишет УНН.
губернатор курской области роман старовойт уверяет, что обошлось без значительных повреждений.
«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», - написал старовойт.
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