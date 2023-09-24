ЦНС: росіяни імітують будівництво оборонних споруд на Курщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Курської області РФ на ділянці біля держкордону з Україною ведеться імітація зведення укріплень та спорудження опорних пунктів із військовою технікою та живою силою. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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Зокрема було зафіксовано нові факти розкрадання російськими чиновниками коштів, виділених на дані оборонні споруди у регіоні, а саме ділянки вздовж кордону із Сумською областю України.
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"Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ", - зазначають у Центрі.
У публікації наводяться відповідні знімки та матеріали аеророзвідки. Вони вказують, що "практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість уже заросла чагарниками".
Також у ЦНС звернули увагу, що бійці Курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника у цьому регіоні.
За даними ресурсу, практично весь особовий склад російських військових був передислокований в Україну на Запоріжжя та Донбас, де "планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході".
"Водночас російська верхівка успішно "засвоює" кошти рядових громадян імперії, й таке положення речей нас влаштовує", - додають у Центрі.