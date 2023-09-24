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ЦНС: россияне имитируют строительство оборонительных сооружений в Курской области

ЦНС: россияне имитируют строительство оборонительных сооружений в Курской области

Киев • УНН

 • 94472 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Курской области РФ на участке возле госграницы с Украиной ведется имитация возведения укреплений и сооружения опорных пунктов с военной техникой и живой силой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В частности были зафиксированы новые факты хищения российскими чиновниками средств, выделенных на данные оборонительные сооружения в регионе, а именно участки вдоль границы с Сумской областью Украины.

Цитата

"Имеем факты хищения на оборонительных сооружениях Курской области, которое устраивает и коррумпированного местного губернатора и ВСУ", - отмечают в Центре.

В публикации приводятся соответствующие снимки и материалы аэроразведки. Они указывают, что "практически все опорные пункты стоят без личного состава и техники, а большинство уже заросло кустарниками".

Также в ЦНС обратили внимание, что бойцы Курской повстанческой армии продолжают помогать Силам Обороны Украины выявлять места дислокаций противника в этом регионе.

По данным ресурса, практически весь личный состав российских военных был передислоцирован в Украину на Запорожье и Донбасс, где "планово уничтожается в ходе контрнаступления ВСУ на юге и востоке".

"В то же время российская верхушка успешно "осваивает" средства рядовых граждан империи, и такое положение вещей нас устраивает", - добавляют в Центре.

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