ЦНС: россияне имитируют строительство оборонительных сооружений в Курской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Курской области РФ на участке возле госграницы с Украиной ведется имитация возведения укреплений и сооружения опорных пунктов с военной техникой и живой силой. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
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В частности были зафиксированы новые факты хищения российскими чиновниками средств, выделенных на данные оборонительные сооружения в регионе, а именно участки вдоль границы с Сумской областью Украины.
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"Имеем факты хищения на оборонительных сооружениях Курской области, которое устраивает и коррумпированного местного губернатора и ВСУ", - отмечают в Центре.
В публикации приводятся соответствующие снимки и материалы аэроразведки. Они указывают, что "практически все опорные пункты стоят без личного состава и техники, а большинство уже заросло кустарниками".
Также в ЦНС обратили внимание, что бойцы Курской повстанческой армии продолжают помогать Силам Обороны Украины выявлять места дислокаций противника в этом регионе.
По данным ресурса, практически весь личный состав российских военных был передислоцирован в Украину на Запорожье и Донбасс, где "планово уничтожается в ходе контрнаступления ВСУ на юге и востоке".
"В то же время российская верхушка успешно "осваивает" средства рядовых граждан империи, и такое положение вещей нас устраивает", - добавляют в Центре.