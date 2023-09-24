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У московській та калузькій областях рф диверсанти влаштували "бавовну" - розвідка

У московській та калузькій областях рф диверсанти влаштували "бавовну" - розвідка

Київ • УНН

 • 117802 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У ніч на 24 вересня у московській та калузькій областях рф невідомі диверсанти влаштували "бавовну", зокрема, на території військового містечка знищено паливозаправник. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Цитата

«В ніч на 24 вересня невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території країни-агресора, відзначившись вдалими діями в московській та калузькій областях», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник.

«На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами», - зазначається в повідомленні.

В ГУР додали, що фото та відео «бавовни» з міркувань безпеки будуть представлені згодом.

Доповнення

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Джерело Суспільного у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомило, що у курську безпілотники атакували будівлю ФСБ і нафтопереробний завод.

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