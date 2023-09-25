Под оренбургом в рф ночью горела нефтебаза
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На предприятии в Оренбургском районе россии ночью произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами. Об этом сообщает управление мчс рф в области, передает УНН.
Детали
Как указано, возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло на частном предприятии в Оренбургском районе около 21:00 накануне. Как указано, горели резервуары с топливом. Ориентировочная площадь пожара - 500 квадратных метров. Пожар погасили в 22:50.
Причины пожара не сообщаются.
Дополнение
В ночь на 24 сентября в московской и калужской областях рф устроили "хлопок", в частности, на территории военного городка уничтожен топливозаправщик.