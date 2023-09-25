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Под оренбургом в рф ночью горела нефтебаза

Под оренбургом в рф ночью горела нефтебаза

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. На предприятии в Оренбургском районе россии ночью произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами. Об этом сообщает управление мчс рф в области, передает УНН.

Детали

Как указано, возгорание цистерн с нефтепродуктами произошло на частном предприятии в Оренбургском районе около 21:00 накануне. Как указано, горели резервуары с топливом. Ориентировочная площадь пожара - 500 квадратных метров. Пожар погасили в 22:50. 

Причины пожара не сообщаются.

Дополнение

В ночь на 24 сентября в московской и калужской областях рф устроили "хлопок", в частности, на территории военного городка уничтожен топливозаправщик.

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