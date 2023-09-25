У краснодарському краї підпалили релейну шафу залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Черговий підпал релейної шафи. Цього разу - у Краснодарському краї. Палій з місця диверсії зміг втекти, проте вогонь встигли загасити і це не суттєво позначилось на русі поїздів, пишуть ЗМІ, передає УНН.
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Підпал стався близько сьомої ранку 24 вересня неподалік від станції Кримська. Невідомий підпалив дві релейні та одну резервну акумуляторну шафу. Вогонь невдовзі помітили, проте диверсант встиг сховатися.
У підсумку підпал вплинув на рух лише двох поїздів: пасажирські поїзди "адлер - анапа" і "петербург - новоросійськ" були затримані на кілька хвилин. Самого диверсанта тепер намагаються знайти.
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