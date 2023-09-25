У краснодарському краї підпалили релейну шафу залізниці

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Підпал стався близько сьомої ранку 24 вересня неподалік від станції Кримська. Невідомий підпалив дві релейні та одну резервну акумуляторну шафу. Вогонь невдовзі помітили, проте диверсант встиг сховатися.

У підсумку підпал вплинув на рух лише двох поїздів: пасажирські поїзди "адлер - анапа" і "петербург - новоросійськ" були затримані на кілька хвилин. Самого диверсанта тепер намагаються знайти.

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