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У краснодарському краї підпалили релейну шафу залізниці

У краснодарському краї підпалили релейну шафу залізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Черговий підпал релейної шафи. Цього разу - у Краснодарському краї. Палій з місця диверсії зміг втекти, проте вогонь встигли загасити і це не суттєво позначилось на русі поїздів, пишуть ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Підпал стався близько сьомої ранку 24 вересня неподалік від станції Кримська. Невідомий підпалив дві релейні та одну резервну акумуляторну шафу. Вогонь невдовзі помітили, проте диверсант встиг сховатися.

У підсумку підпал вплинув на рух лише двох поїздів: пасажирські поїзди "адлер - анапа" і "петербург - новоросійськ" були затримані на кілька хвилин. Самого диверсанта тепер намагаються знайти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий підпал релейної шафи. Цього разу - у Краснодарському краї

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