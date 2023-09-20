У сочі масштабна пожежа: вибухнула цистерна з паливом

Цитата

“сочі на АЗС “Роснефть” по вул. Авиационная, в адлерскому вибухнула цистерна з паливом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо відомо, що у цистерні був керосин.

Офіційні джерела російської влади повідомляють, що площа пожежі складає 96 квадратних метрів. Зазначається, що обійшлось без людських жертв.

Доповнення

Сили оборони влучили у штаб росіян поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.