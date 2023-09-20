У сочі масштабна пожежа: вибухнула цистерна з паливом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У російському сочі спалахнула масштабна пожежа. РосЗМІ пишуть, що палає цистерна з паливом, передає УНН.
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“сочі на АЗС “Роснефть” по вул. Авиационная, в адлерскому вибухнула цистерна з паливом”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередньо відомо, що у цистерні був керосин.
Офіційні джерела російської влади повідомляють, що площа пожежі складає 96 квадратних метрів. Зазначається, що обійшлось без людських жертв.
Доповнення
Сили оборони влучили у штаб росіян поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.