В сочи масштабный пожар: взорвалась цистерна с топливом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В российском Сочи вспыхнул масштабный пожар. РосСМИ пишут, что горит цистерна с топливом, передает УНН.
Цитата
“Сочи на АЗС “Роснефть” по ул. Авиационная, в Адлерском взорвалась цистерна с топливом”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно известно, что в цистерне был керосин.
Официальные источники российских властей сообщают, что площадь пожара 96 квадратных метров. Пострадавши вследствии пожара нет.
Дополнение
Силы обороны попали в штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.