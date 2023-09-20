В сочи масштабный пожар: взорвалась цистерна с топливом

Цитата

“Сочи на АЗС “Роснефть” по ул. Авиационная, в Адлерском взорвалась цистерна с топливом”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно известно, что в цистерне был керосин.

Официальные источники российских властей сообщают, что площадь пожара 96 квадратных метров. Пострадавши вследствии пожара нет.

Дополнение

Силы обороны попали в штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.