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В сочи масштабный пожар: взорвалась цистерна с топливом

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В российском Сочи вспыхнул масштабный пожар. РосСМИ пишут, что горит цистерна с топливом, передает УНН.

Цитата

“Сочи на АЗС “Роснефть” по ул. Авиационная, в Адлерском взорвалась цистерна с топливом”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что предварительно известно, что в цистерне был керосин. 

Официальные источники российских властей сообщают, что площадь пожара 96 квадратных метров. Пострадавши вследствии пожара нет. 

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Силы обороны попали в штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.

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