В краснодарском крае подожгли релейный шкаф железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Очередной поджог релейного шкафа. На этот раз - в Краснодарском крае. Поджигатель с места диверсии смог убежать, однако огонь успели потушить и это не существенно сказалось на движении поездов, пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Поджог произошел около семи утра 24 сентября неподалеку от станции Крымская. Неизвестный поджег два релейных и один резервный аккумуляторный шкаф. Огонь вскоре заметили, однако диверсант успел скрыться.
В итоге поджог повлиял на движение лишь двух поездов: пассажирские поезда "адлер - анапа" и "петербург - новороссийск" были задержаны на несколько минут. Самого диверсанта теперь пытаются найти.
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