В Криму наростає партизанський рух - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В тимчасово окупованому Криму до партизанського руху доєднується все більше молоді. Це позитивно позначається на ефективності підпільного спротиву і деякі відпрацювання пов'язані саме з цим, заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН з посиланням на Media Center Ukraine.
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«Партизанський рух зростає, люди починають розуміти, що росіяни їх обманули. І все більше й більше контактують з українським збройними силами щодо надання інформації та допомоги. Це стосується перш за все молоді, яка активно бере участь. В принципі ситуація змінюється на краще. Тому ефективність роботи партизанського руху в тому числі на території Криму зросла. І ви можете бачити, що деякі відпрацювання безпосередньо пов’язані з партизанським рухом», – зазначив Віталій Кім.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, партизанський рух “АТЕШ” виявив місце розміщення військової техніки рашистів у тимчасово окупованому Криму.
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Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи “Чайка” у Бахчисарайському районі Криму і натякнули на її знищення.
Між тим в тимчасово окупованому Маріупольському районі партизани зіпсували трансформатори, які забезпечували світлом базу російських військових.
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