ССО: після ураження штабу флоту рф загинули 34 офіцери, серед них командувач чф рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сили спецоперацій ЗСУ надали оновлену інформацію щодо втрат ворога в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф, вказавши, зокрема, що після ураження штабу чорноморського флот рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф, передає УНН.
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"Оновлена інформація по втратам противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК «Мінськ» та штабу чф рф. Враховуючи факт, що БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти. Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф", - повідомили у ССО у Telegram.
Як повідомляється, ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.
Нагадаємо
22 вересня в окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.