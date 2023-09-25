ССО: после поражения штаба флота рф погибли 34 офицера, среди них командующий чф рф
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Силы спецопераций ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях врага в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК «Минск» и штаба чф рф, указав, в частности, что после поражения штаба черноморского флота рф погибло 34 офицера, среди них командующий чф рф, передает УНН.
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"Обновленная информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК «Минск» и штаба чф рф. Учитывая факт, что БДК «Минск» должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта. После поражения штаба чф рф погибло 34 офицера, среди них командующий чф рф", - сообщили в ССО в Telegram.
Как сообщается, еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.
Напомним
22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.