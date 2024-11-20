Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

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Город Бровары активно внедряет альтернативные источники энергии на критических объектах инфраструктуры. Установлены солнечные панели на больницах, садиках и используются котельные на альтернативном топливе.

Украина в очередной раз готовится к непростой зиме. россия не скрывает своих намерений уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру и предыдущие массированные обстрелы это еще раз подтвердили. Постоянные атаки в прошлом году оставили миллионы людей без тепла, света и воды. В этом году враг продолжает свои попытки сломать устойчивость украинцев. В таких условиях необходимость перехода на альтернативные источники энергообеспечения становится не просто желательной, а жизненно необходимой, пишет УНН.

Украинцы демонстрируют незаурядную изобретательность и стойкость, ища все возможные способы для обеспечения собственной энергонезависимости. Люди массово устанавливают солнечные панели, запасаются генераторами, инверторами и другими устройствами, которые помогают пережить отключения электроэнергии. 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что до конца года будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости регионов Украины. "Для всех областей будет проработана основа для возможности выдержать все энергетические вызовы", - сказал он во время выступления в Верховной Раде.

Президент также отметил необходимость рационального потребления энергии в Украине.

Поддержание рациональности потребления энергии является обязанностью государства. Мы привыкли к понятию энергоэффективность. Но должны привыкнуть к тому, что меры по энергоэффективности-это не о ком-то другом в стране, это-о тебе

- сказал Зеленский.

Сейчас местные власти активно поддерживают инициативы, которые позволяют внедрять энергоэффективные проекты, устанавливать резервные источники питания на критических объектах и переходить на альтернативные источники энергии, чтобы защитить общины от энергетического террора.

Бровары являются одним из ярких примеров того, как местные власти готовятся к вызовам зимы, внедряя альтернативные технологии энергообеспечения. В 2024 году город реализовал ряд проектов, направленных на обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.

В частности, КП "Броварытепловодоэнергия" установило солнечные панели общей мощностью 150 кВ на одном из критических объектов инфраструктуры.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко аналогичное оборудование, но большей мощности,  также устанавливают на одном из объектов "теплосети".

Отдельного внимания заслуживают усилия общины во внедрении альтернативных систем отопления. В частности, часть котельных Броварской территориальной общины, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. 

Кроме того, по словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров. 

Энерго независимыми становятся и детские сады города. Например,  детский сад " Капитошка "в рамках проекта" Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС по энергоэффективности в Украине " (FEER), финансируемого федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO).

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Местные власти наряду с обеспечением энергонезависимости критических объектов инфраструктуры работают и над поддержкой броварчан, которые решили улучшить собственный комфорт. В городе, например, работает программа частичной компенсации за приобретение электрогенераторов для многоквартирных домов.

По словам Игоря Сапожко, эта программа действует в Броварах с конца 2022 года. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить средства за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение за заседание исполкома. 

Переход на альтернативные источники энергии — это не только вопрос энергетической независимости. Это также возможность значительно снизить затраты на энергоресурсы, повысить эффективность энергетических систем и снизить уязвимость инфраструктуры к атакам.

Бровары демонстрируют, что инвестиции в альтернативную энергетику имеют и долгосрочный экологический эффект. Использование биомассы, генераторов и возобновляемых источников энергии способствует сокращению выбросов CO₂, делая город более экологичным.

Бровары-лишь один из примеров. В масштабах страны внедрение альтернативных источников энергии может стать ключевым фактором выживания в условиях войны. Децентрализация энергоснабжения, использование генераторов, возобновляемых источников энергии и систем, устойчивых к атакам, способных сохранить жизнь и благополучие миллионов людей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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