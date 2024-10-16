Котельні на альтернативних видах палива, сонячні панелі для дитсадків – на Київщині триває підготовка до зими
Київ • УНН
У Київській області триває підготовка до зими.
У Броварській громаді Київської області частина котелень, які забезпечують теплом важливі соціальні об’єкти, працюють на альтернативних видах палива. Про те, які заходи вживаються для забезпечення енергоефективності та енергонезалежності різноманітних важливих комунальних об’єктів, напередодні старту опалювального сезону розповів міській голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.
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"На даний час у Броварській громаді функціонує десять котелень, які працюють на альтернативному виді палива – трісці деревній. Ці котельні забезпечують теплом сім ліцеїв, шість закладів дошкільної освіти, заклад культури, басейн, заклад первинної медицини та Броварську багатопрофільну клінічну лікарню. Окрім цього, у межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку наше комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" подало заявку на отримання трьох газопоршневих когенераційних установок потужністю від 0,25 до 1,2 мегават. Це обладнання дасть змогу здійснювати часткове забезпечення споживачів послугами з теплопостачання, водопостачання та водовідведення", - зазначив Ігор Сапожко.
Низка заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергонезалежності здійснюються на підставі підписаних цього року ЕСКО-договорів. Як пояснив мер Броварів, відповідно до умов договору, енергосервісна компанія за власні кошти впроваджує заходи з енергозбереження на об’єкті, гарантуючи при цьому досягнення відповідного рівня економії споживання енергоресурсів. Розрахунок з ЕСКО-компанією здійснюється тільки в разі досягнення економії споживання, за рахунок заощаджених коштів. По завершенню дії договору обладнання передається на баланс установи, і, в подальшому, усі заощаджені за рахунок економії кошти залишаються на потреби закладу.
"У межах цих договорів завершуються роботи із покращення енергоефективності у трьох дитячих садочках та двох ліцеях громади. У дитсадочках "Калинка" та "Дивосвіт" передбачено встановлення сонячних електростанцій потужністю десять кіловат. Сонячні електростанції потужністю 150 та 200 кіловат так само будуть встановлені на двох об’єктах КП "Броваритепловодоенергія". Усі ці договори - у стадії реалізації. Також, ведуться перемовини з потенційними інвесторами стосовно встановлення за ЕСКО-механізмом ще однієї сонячної електростанції на об’єкті КП "Броваритепловодоенергія", а також у ліцеї № 8", - додав міський голова Броварів.
Ігор Сапожко також нагадав, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами були встановлені сонячні панелі на будівлях багатопрофільної та дитячої лікарень Броварів.
А також сонячною електростанцією буде обладнаний дитсадок "Капітошка".
Додатково
У Броварській громаді готують комунальну техніку для прибирання снігу та створюють запас матеріалів для посипання доріг і тротуарів.