Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

В Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. О том, какие меры принимаются для обеспечения энергоэффективности и энергонезависимости различных важных коммунальных объектов, накануне старта отопительного сезона рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

"В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Кроме этого, в рамках сотрудничества с Агентством США по международному развитию наше коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" подало заявку на получение трех газопоршневых когенерационных установок мощностью от 0,25 до 1,2 мегаватт. Это оборудование позволит осуществлять частичное обеспечение потребителей услугами по теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу", - отметил Игорь Сапожко.

Ряд мероприятий по повышению уровня энергоэффективности и энергонезависимости осуществляются на основании подписанных в этом году ЭСКО-договоров. Как пояснил мэр Броваров, согласно условиям договора, энергосервисная компания за собственные средства внедряет мероприятия по энергосбережению на объекте, гарантируя при этом достижение соответствующего уровня экономии потребления энергоресурсов. Расчет с ЭСКО-компанией осуществляется только в случае достижения экономии потребления, за счет сэкономленных средств. По завершению действия договора оборудование передается на баланс учреждения, и, в дальнейшем, все сэкономленные за счет экономии средства остаются на нужды учреждения.

"В рамках этих договоров завершаются работы по улучшению энергоэффективности в трех детских садах и двух лицеях громады. В детсадах "Калынка" и "Дывосвит" предусмотрена установка солнечных электростанций мощностью десять киловатт. Солнечные электростанции мощностью 150 и 200 киловатт так же будут установлены на двух объектах КП "Броварытепловодоэнергия". Все эти договоры - в стадии реализации. Также, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по установке по ЭСКО-механизму еще одной солнечной электростанции на объекте КП "Броварытепловодоэнергия", а также в лицее № 8", - добавил городской голова Броваров.

Игорь Сапожко также напомнил, что благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.

А также солнечной электростанцией будет оборудован детсад "Капитошка".

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