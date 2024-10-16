ukenru
Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  6779 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  13572 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  14745 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  17137 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  17955 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  30117 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  129558 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  116002 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
15 октября 2024, 11:01  •  117568 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  114218 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

  •  87281 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102210 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

  •  36162 просмотра
Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

  •  92171 просмотра
Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

  •  48942 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  129572 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  114974 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  117496 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  138014 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  139515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102210 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  59062 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  121348 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  124020 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  109945 просмотра
Актуальное
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:47  •  5779 просмотра

Read in English

В Киевской области продолжается подготовка к зиме.

В Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. О том, какие меры принимаются для обеспечения энергоэффективности и энергонезависимости различных важных коммунальных объектов, накануне старта отопительного сезона рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

"В настоящее время в Броварской громаде функционирует десять котельных, работающих на альтернативном виде топлива - щепе древесной. Эти котельные обеспечивают теплом семь лицеев, шесть учреждений дошкольного образования, учреждение культуры, бассейн, учреждение первичной медицины и Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Кроме этого, в рамках сотрудничества с Агентством США по международному развитию наше коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" подало заявку на получение трех газопоршневых когенерационных установок мощностью от 0,25 до 1,2 мегаватт. Это оборудование позволит осуществлять частичное обеспечение потребителей услугами по теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу", - отметил Игорь Сапожко.

Ряд мероприятий по повышению уровня энергоэффективности и энергонезависимости осуществляются на основании подписанных в этом году ЭСКО-договоров. Как пояснил мэр Броваров, согласно условиям договора, энергосервисная компания за собственные средства внедряет мероприятия по энергосбережению на объекте, гарантируя при этом достижение соответствующего уровня экономии потребления энергоресурсов. Расчет с ЭСКО-компанией осуществляется только в случае достижения экономии потребления, за счет сэкономленных средств. По завершению действия договора оборудование передается на баланс учреждения, и, в дальнейшем, все сэкономленные за счет экономии средства остаются на нужды учреждения.

"В рамках этих договоров завершаются работы по улучшению энергоэффективности в трех детских садах и двух лицеях громады. В детсадах "Калынка" и "Дывосвит" предусмотрена установка солнечных электростанций мощностью десять киловатт. Солнечные электростанции мощностью 150 и 200 киловатт так же будут установлены на двух объектах КП "Броварытепловодоэнергия". Все эти договоры - в стадии реализации. Также, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по установке по ЭСКО-механизму еще одной солнечной электростанции на объекте КП "Броварытепловодоэнергия", а также в лицее № 8", - добавил городской голова Броваров.

Игорь Сапожко также напомнил, что благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.

А также солнечной электростанцией будет оборудован детсад "Капитошка".

Дополнительно

В Броварской громаде готовят коммунальную технику для уборки снега и создают запас материалов для посыпки дорог и тротуаров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоКиевская область
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
brovariБровары