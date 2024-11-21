НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку в отношении министра аграрной политики Виталия Коваля из-за информации в СМИ о том, что он живет в квартире стоимостью 17,7 миллиона гривен, оформленной на его тещу-пенсионерку. Об этом сообщает "Слідство.інфо", пишет УНН.

Детали

Журналисты, 23 сентября опубликовали расследование, в котором утверждалось, что министр агрополитики Виталий Коваль живет в квартире на 170 квадратных метров в элитном ЖК. По их данным, квартира принадлежит его теще - 69-летней пенсионерке, которая, вероятно, не имела официального дохода на ее приобретение. Ориентировочная стоимость жилья составляет 17,7 миллиона гривен.

В НАБУ сообщили, что "принимают меры по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности".

Однако, непонятно, почему этим вопросом занимается НАБУ, а не Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год Фонд госимущества. Однако, НАБУ заинтересовалось им только после назначения на должность министра агрополитики.

До назначения Коваля исполнял обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий, а перед этим должность министра занимал Николай Сольский.

Примечательно, что они оба также являются фигурантами уголовных производств, которые расследует НАБУ.

Высоцкого подозревают в причастности к злоупотреблениям на двух закупках макарон в начале полномасштабного вторжения. А Сольского - в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО, однако еще в 2017 году, то есть задолго до того, как он получил должность министра.

Оба эти дела выглядят довольно сомнительно, если анализировать доказательную базу. Так, НАБУ в августе вообще приостановило расследование уголовного производства против Высоцкого.

Дело против Сольского детективы продолжают расследовать, хотя и длится это уже более 5 лет - с 2019 года.

По версии НАБУ, земли, которые Сольский как адвокат помог получить участникам АТО, якобы находились в пользовании госпредприятий НААН ("Искра" и "Надежда"), а потому не могли быть переданы АТОвцам. В своих аргументах, хотя детективы и прокуроры ссылаются на копию Государственного акта выданного артели Сталина, где перечеркнуто "артель Сталина" и шариковой ручкой дописано "Искра", однако сами же скептически относятся к таким доказательствам.

Оригинал этого документа вообще не видели ни в ни одном государственном органе - ни в НААН, ни в Институте сельского хозяйства Северного Востокв, ни в Госгеокадастре, ни в Роменской государственной райадминистрации Сумской области (где находятся спорные земли).

Более того, Верховный суд и судебные экспертизы уже опровергли версию антикоррупционеров о том, что эти земли действительно имеют отношение к НААН.

В то же время, экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского.

Почему детективы НАБУ решили объявить о подозрении в то время еще действующему министру агрополитики Николаю Сольскому только в мае этого года, фактически через 5 лет после начала следствия, доподлинно не известно, однако эксперты видят в этом деле признаки политического преследования.

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

Не исключено, что и в случаях с "преследованием" министров агрополитики НАБУ на самом деле может выполнять указание международных партнеров, которые финансируют фактически отдельный силовой блок в Украине. Зачем это западным партнерам? Этому есть несколько вероятных объяснений:

Зерновой коридор. С помощью преследования бывших министров агрополитики можно» давить " на новых министров для решений по экспорту зерна, квот или сотрудничества с нужными иностранными компаниями.

Открытие рынка земли. Международные компании могут иметь свои интересы по приватизации земельных участков в Украине, а соответственно министр агрополитики нужен для влияния на «необходимые решения».

Конкуренция кандидатов на пост министра от международных партнеров. Сейчас назначение контролируется в основном украинской властью, однако международные партнеры с ними стали серьезно конкурировать за высокие кресла.

То есть, хотя преследование министров может выглядеть как попытка борьбы с коррупцией, на самом деле это может быть внутренняя борьба за влияние, геополитические и экономические интересы международных структур.

До сих пор, например, непонятно почему дело Сольского активизировалось одновременно с переговорами с поляками. И почему накануне достижения решения ситуации с поляками НАБУ объявляет подозрение и поляки по формальным причинам выходят из переговоров, оставляя ситуацию "подвешенной" до сих пор. Некоторые игроки рынка склоняются к мнению, что детективы НАБУ умышленно подыграли полякам.

Кстати, в декабре завершают разумные сроки следствия по Сольскому, а убедительных доказательств вины до сих пор нет.