НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

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Киев  •  УНН

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НАБУ начало проверку квартиры стоимостью 17,7 млн грн, где проживает министр агрополитики Виталий Коваль. Это уже третий министр агрополитики, который попадает под расследование антикоррупционного бюро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку в отношении министра аграрной политики Виталия Коваля из-за информации в СМИ о том, что он живет в квартире стоимостью 17,7 миллиона гривен, оформленной на его тещу-пенсионерку. Об этом сообщает "Слідство.інфо", пишет УНН.

Детали

Журналисты, 23 сентября опубликовали расследование, в котором утверждалось, что министр агрополитики Виталий Коваль живет в квартире на 170 квадратных метров в элитном ЖК. По их данным, квартира принадлежит его теще - 69-летней пенсионерке, которая, вероятно, не имела официального дохода на ее приобретение. Ориентировочная стоимость жилья составляет 17,7 миллиона гривен.

В НАБУ сообщили, что "принимают меры по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности".

Однако, непонятно, почему этим вопросом занимается НАБУ, а не Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года. Ранее он четыре года возглавлял Ровенскую областную администрацию, а затем почти год Фонд госимущества. Однако, НАБУ заинтересовалось им только после назначения на должность министра агрополитики.

До назначения Коваля исполнял обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий, а перед этим должность министра занимал Николай Сольский.

Примечательно, что они оба также являются фигурантами уголовных производств, которые расследует НАБУ. 

Высоцкого подозревают в причастности к злоупотреблениям на двух закупках макарон в начале полномасштабного вторжения. А Сольского - в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО, однако еще в 2017 году, то есть задолго до того, как он получил должность министра.

Оба эти дела выглядят довольно сомнительно, если анализировать доказательную базу. Так, НАБУ в августе вообще приостановило расследование уголовного производства против Высоцкого. 

Дело против Сольского детективы продолжают расследовать, хотя и длится это уже более 5 лет - с 2019 года. 

По версии НАБУ, земли, которые Сольский как адвокат помог получить участникам АТО, якобы находились в пользовании госпредприятий НААН ("Искра" и "Надежда"), а потому не могли быть переданы АТОвцам. В своих аргументах, хотя детективы и прокуроры ссылаются на копию Государственного акта выданного артели Сталина, где перечеркнуто "артель Сталина" и шариковой ручкой дописано "Искра", однако сами же скептически относятся к таким доказательствам

Оригинал этого документа вообще не видели ни в ни одном государственном органе - ни в НААН, ни в Институте сельского хозяйства Северного Востокв, ни в Госгеокадастре, ни в Роменской государственной райадминистрации Сумской области (где находятся спорные земли).

Более того, Верховный суд и судебные экспертизы уже опровергли версию антикоррупционеров о том, что эти земли действительно имеют отношение к НААН.

В то же время, экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского.

Почему детективы НАБУ решили объявить о подозрении в то время еще действующему министру агрополитики Николаю Сольскому только в мае этого года, фактически через 5 лет после начала следствия, доподлинно не известно, однако эксперты видят в этом деле признаки политического преследования.

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

Не исключено, что и в случаях с "преследованием" министров агрополитики НАБУ на самом деле может выполнять указание международных партнеров, которые финансируют фактически отдельный силовой блок в Украине. Зачем это западным партнерам? Этому есть несколько вероятных объяснений:

  • Зерновой коридор. С помощью преследования бывших министров агрополитики можно» давить " на новых министров для решений по экспорту зерна, квот или сотрудничества с нужными иностранными компаниями.
  • Открытие рынка земли. Международные компании могут иметь свои интересы по приватизации земельных участков в Украине, а соответственно министр агрополитики нужен для влияния на «необходимые решения».
  • Конкуренция кандидатов на пост министра от международных партнеров. Сейчас назначение контролируется в основном украинской властью, однако международные партнеры с ними стали серьезно конкурировать за высокие кресла.

То есть, хотя преследование министров может выглядеть как попытка борьбы с коррупцией, на самом деле это может быть внутренняя борьба за влияние, геополитические и экономические интересы международных структур.  

До сих пор, например, непонятно почему дело Сольского активизировалось одновременно с переговорами с поляками. И почему накануне достижения решения ситуации с поляками НАБУ объявляет подозрение и поляки по формальным причинам выходят из переговоров, оставляя ситуацию "подвешенной" до сих пор. Некоторые игроки рынка склоняются к мнению, что детективы НАБУ умышленно подыграли полякам.

Кстати, в декабре завершают разумные сроки следствия по Сольскому, а убедительных доказательств вины до сих пор нет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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