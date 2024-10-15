Строки досудового розслідування у справі ексміністра Сольського сплинуть за два місяці - доказів винуватості немає

Вищий антикорупційний суд вчергове продовжив міру запобіжного заходу ексміністру агрополітики Миколі Сольському на два місяці, до 8 грудня. У грудні саме має закінчитися і строк досудового розслідування цієї справи, яке ведуть детективи НАБУ та прокурори САП вже пʼять років, з 2019 року. Докази винуватості ексміністра досі не зібрані. Про це йдеться у матеріалах судового засідання ВАКС, передає УНН.

У суді сторона обвинувачення, зокрема прокурор САП, просила продовжити запобіжний захід Сольському, аргументуючи це відсутністю доказової бази у детективів НАБУ і тривалістю слідства. Своєю чергою сторона захисту наполягала на необґрунтованій підозрі, довгому розслідуванні та відсутності будь-яких ризиків з боку ексміністра Сольського, який і так весь час розслідування цієї справи перебуває в Україні.

Суддя ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора, зобовʼязала ексміністра зʼявлятися на виклики слідства, але дозволила відлучатися з Києва та області.

Сторона обвинувачення також заявила у суді, що їм досі не вдалося зібрати доказову базу для висунення обвинувачення ексміністру. Зокрема їм не вдалося встановити частину наказів ГУ Держгеокадастру у Сумській області, як за версією слідства і мали б сприяти вчиненню злочинів.

Контекст

Мова йде про кримінальне провадження, де ексміністра Миколу Сольського та ряд інших осіб детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у заволодінні земельними ділянками на користь тисячі воїнів АТО. За версією слідства, Сольський - на той час адвокат - допоміг воїнам оформити землі на Сумщині, які начебто перебували у користуванні Національного аграрної академії.

Розслідування цієї справи триває з 2019 року, проте досі немає доказів того, що ці землі дійсно мали відношення до НААН. Верховний суд та судові експертизи вже спростували цю версію антикорупціонерів, проте останні від звинувачень не відмовилися. Планують допит АТОвців, більшість з яких зараз перебуває на фронті.

Самі АТОвці обурені такими діями силовиків і переконують, що земельні ділянки отримали заслужено і в законному порядку.

Про юридичні нонсенси і каламбур цієї справи розповів в інтервʼю і колишній голова Держгерокадастру Олександр Колотілін. Він підтверджує, що земельні ділянки, які перейшли у власність воїнів АТО, за всю історію незалежної України ніколи не перебували у користуванні НААН. За його словами, у аграрної академії немає жодних офіційних документів на ці землі, а вся підозра НАБУ ґрунтується на "помальованому" кульковою ручкою документі радянського союзу, де замість радянського колгоспу вписано назву одного з держпідприємств НААН.

Додамо, що сумнівність доказової бази викликає не лише "помальована" копія радянського документу, на який опираються детективи НАБУ та прокурори САП, але й спроба детективів позбутися результатів судової експертизи, яку вони самі замовили в рамках розслідування цієї справи. Такі дії антикорупціонерів можуть свідчити про те, що висновок судової експертизи міг свідчити про невинуватість Сольського.

Цікавий факт

Детективи НАБУ та прокурори САП озвучили підозру ексміністру Миколі Сольському у розпал політичних переговорів з поляками щодо розблокування кордонів для українських фермерів. Сольський був головним спікером від України в цих перемовинах. Напередодні оголошення підозри польська сторона заявила, що вони суттєво наблизилися до компромісу, проте після заяв НАБУ поляки скористалася формальним приводом аби вийти з переговорів. Компроміс не досягнуто досі. Останнє блокування кордонів поляки влаштували тиждень тому.

Тож, деякі гравці ринку схиляються до думки, що детективи НАБУ, яке фінансується міжнародними донорами, зумисно підіграло полякам.