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Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 11:48  •  15571 просмотра

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ВАКС продлил меру пресечения экс-министру Сольскому до 8 декабря. Прокуроры САП признали отсутствие доказательств виновности за 5 лет расследования дела о землях АТОвцев.

Высший антикоррупционный суд в очередной раз продлил меру пресечения экс-министру агрополитики Николаю Сольскому на два месяца, до 8 декабря. В декабре  как раз должен  закончиться и  срок досудебного расследования этого дела, которое ведут детективы НАБУ и прокуроры САП уже пять лет, с 2019 года. Доказательства  виновности экс-министра до сих пор не собраны.  Об этом говорится в материалах судебного заседания ВАКС, передает УНН

В суде сторона обвинения, в частности прокурор САП, просила  продлить меру пресечения Сольскому, аргументируя это отсутствием доказательной базы у детективов НАБУ и длительностью  следствия. В свою очередь сторона защиты настаивала на необоснованном  подозрении, долгом расследовании и отсутствии каких-либо рисков со стороны экс-министра Сольского, который и так все время расследования этого дела находится в Украине.

Судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора, обязала экс-министра являться на вызовы следствия, но разрешила отлучаться из Киева и области.

Сторона обвинения также заявила в суде, что им до сих пор не удалось собрать доказательную базу для предъявления обвинения экс-министру. В частности им не удалось установить часть приказов ГУ Госгеокадастра в Сумской области, которые по версии следствия и должны были бы способствовать совершению преступлений.

Контекст

Речь идет об уголовном производстве, где экс-министра Николая Сольского и ряд других лиц детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают в завладении земельными участками в пользу тысячи воинов АТО. По версии следствия, Сольский - в то время адвокат - помог воинам оформить земли на Сумщине, которые якобы находились в пользовании Национальной аграрной академии.

Расследование этого дела продолжается с 2019 года, однако до сих пор нет доказательств того, что эти земли действительно имели отношение к НААН. Верховный суд и судебные экспертизы уже опровергли эту версию антикоррупционеров, однако последние от обвинений не отказались. Планируют допрос АТОвцев, большинство из которых сейчас находится на фронте.

Сами АТОвцы возмущены такими действиями силовиков и убеждают, что земельные участки получили заслуженно и в законном порядке.

О юридических нонсенсах и каламбуре этого дела рассказал в интервью и бывший глава Госгерокадастра Александр Колотилин. Он подтверждает, что земельные участки, которые перешли в собственность воинов АТО, за всю историю независимой Украины никогда не находились в пользовании НААН. По его словам, у аграрной академии нет  никаких официальных документов на эти земли, а все подозрение НАБУ основывается на «нарисованном» шариковой ручкой документе советского союза, где вместо советского колхоза вписано название одного из госпредприятий НААН.

Добавим, что сомнительность доказательной базы вызывает не только «разрисованная» копия советского документа, на который опираются детективы НАБУ и прокуроры САП, но и попытка детективов избавиться от результатов судебной экспертизы, которую они сами заказали  в рамках расследования этого дела. Такие действия антикоррупционеров могут свидетельствовать о том, что заключение судебной экспертизы могло свидетельствовать о невиновности Сольского.

Интересный факт

Детективы НАБУ и прокуроры САП озвучили подозрение экс-министру Николаю Сольскому в разгар политических переговоров с поляками по разблокированию границ для украинских фермеров. Сольский был главным спикером от Украины в этих переговорах. Накануне объявления подозрения польская сторона заявила, что они существенно приблизились к компромиссу, однако после заявлений НАБУ поляки воспользовалась формальным поводом, чтобы выйти из переговоров. Компромисс не достигнут до сих пор. Последнее блокирование границ поляки устроили неделю назад.

Поэтому, некоторые игроки рынка склоняются к мнению, что детективы НАБУ, которое финансируется международными донорами,  умышленно подыграло полякам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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