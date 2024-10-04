Ексголова Держгеокадастру пояснив, чому у НАБУ не вийде відібрати землі у воїнів АТО

Олександр Колотілін, колишній т.в.о. голови Держгеокадастру, заявив, що у Національного антикорупційного бюро України немає законних підстав відібрати землі, виділені учасникам АТО, і повернути їх до Національної академії аграрних наук, адже остання ніколи не мала на них права власності. Про це він розповів в інтерв’ю УНН.

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НАБУ розслідує кримінальне провадження, у якому детективи підозрюють ексміністра агрополітики Миколи Сольського в організації заволодіння земель НААН у Сумській області для передачі її військовим АТО. За версією слідства, ці землі начебто знаходилися у користуванні держпідприємств НААН "Іскра" і "Надія", а тому не могли бути передані АТОвцям. Верховний Суд та експертизи постановили, що звинувачення НАБУ помилкові, адже зазначені земельні ділянки не належали НААН, а відтак могли бути приватизованими військовими АТО на законних підставах, за наданим їм державою правом.

Те саме підтверджує й колишній голова Держгерокадастру Олександр Колотілін.

"Я хочу повторити, ця земля ніколи не була юридично оформлена за цими державними підприємствами. Це була державна земля, яка перебували в запасі. Вона не була у користуванні інших осіб, то яким чином можна у АТОвців її забрати, на яких підставах? Людина законно отримала права власності на цю земельну ділянку, здає в оренду цю земельну ділянку - як тоді щодо Конституції, яка гарантує право власності? Вони ж не прийшли до НААН з вимогою віддати їх землі, вони були вільними. Це підтверджено судами і іншими органами влади", - наголосив він.

На його думку, справа антикорупціонерів про нібито захоплення земель – це юридичний каламбур.

"Держава надала право воїнам АТО приватизувати земельні ділянки, а тепер держава в особі НАБУ приходить і каже: та ні, хлопці, воно було не державним або державним, проте не там"6 – каже ексголова Держгеокадастру.

До того ж Колотілін нагадав, що поліція та інші правоохоронні органи розслідують безліч справ про незаконний обробіток деякими держпідприємствами НААН земельних ділянок та здачу їх в "тіньову" оренду.

"Національне антикорупційне бюро відкрило цю справу в липні 2019 року, стверджуючи, що до 2021 року тривало виділення земельних ділянок. Чого ви в процесі правопорушення тоді не зупиняли це? Тобто, ви просто спостерігали як відбувалося правопорушення, щоб потім забрати у тисячі людей права власності. Це якась дивина. Вони щонайменше могли звернутися до органу, який був на той час розпорядником землі і дізнатися про те, що є кримінальні провадження по самозахопленню землі з боку державних підприємств НААН. Адже Нацполіція, Служба безпеки України вже вивчила цю ситуацію і є остаточне рішення - що землі були самозахоплені. А тепер втрутилося НАБУ і каже, що все навпаки. То кому вірити, якщо всі ці органи діють від імені держави?", - додав він.