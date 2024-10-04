Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Александр Колотилин, бывший и.о. председателя Госгеокадастра, заявил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины нет законных оснований отобрать земли, выделенные участникам АТО, и вернуть их Национальной академии аграрных наук, ведь последняя никогда не имела на них права собственности. Об этом он рассказал в интервью УНН.

Детали

НАБУ расследует уголовное производство, в котором детективы подозревают экс-министра агрополитики Николая Сольского в организации завладения земель НААН в Сумской области для передачи ее военным АТО. По версии следствия, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН "Искра" и "Надежда", а потому не могли быть переданы АТОшникам. Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

То же самое подтверждает и бывший глава Госгерокадастра Александр Колотилин.

"Я хочу повторить, эта земля никогда не была юридически оформлена за этими государственными предприятиями. Это была государственная земля, которая находились в запасе. Она не была в пользовании других лиц, то каким образом можно у АТОвцев ее забрать, на каких основаниях? Человек законно получил права собственности на этот земельный участок, сдает в аренду этот земельный участок - как тогда относительно Конституции, которая гарантирует право собственности? Они же не пришли в НААН с требованием отдать их земли, они были свободными. Это подтверждено судами и другими органами власти", - подчеркнул он.

По его мнению, дело антикоррупционеров о якобы захвате земель - это юридический каламбур.

"Государство предоставило право воинам АТО приватизировать земельные участки, а теперь государство в лице НАБУ приходит и говорит: да нет, ребята, оно было не государственным или государственным, однако не там "6 - говорит экс-глава Госгеокадастра.

К тому же Колотилин напомнил, что полиция и другие правоохранительные органы расследуют множество дел о незаконной обработке некоторыми госпредприятиями НААН земельных участков и сдаче их в "теневую" аренду.

"Национальное антикоррупционное бюро открыло это дело в июле 2019 года, утверждая, что до 2021 года продолжалось выделение земельных участков. Чего вы в процессе правонарушения тогда не останавливали это? То есть, вы просто наблюдали как происходило правонарушение, чтобы потом забрать у тысячи людей права собственности. Это какая-то странность. Они как минимум могли обратиться в орган, который был в то время распорядителем земли и узнать о том, что есть уголовные производства по самозахвату земли со стороны государственных предприятий НААН. Ведь Нацполиция, Служба безопасности Украины уже изучила эту ситуацию и есть окончательное решение - что земли были самозахвачены. А теперь вмешалось НАБУ и говорит, что все наоборот. Так кому верить, если все эти органы действуют от имени государства?", - добавил он.