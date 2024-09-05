Віталія Коваля призначили міністром агрополітики

Верховна Рада призначила Віталія Коваля на пост глави міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Призначення Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства підтримав 251 нардеп.

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До ФДМУ Коваль з 2019 року був керівником Рівненької ОДА, пізніше ОВА. Раніше ж працював у приватному секторі, зокрема був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГО-Логістікгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".