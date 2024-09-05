Виталия Коваля назначили министром агрополитики
Киев • УНН
Верховная Рада назначила Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия. За его кандидатуру проголосовал 251 депутат. Ранее Коваль возглавлял Ровенскую ОГА и имел опыт в частном секторе.
Верховная Рада назначила Виталия Коваля на пост главы министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
Назначение Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия поддержал 251 нардеп.
Напомним
До ФГИУ Коваль с 2019 года был руководителем Ровенской ОГА, позже ОГА. Ранее же работал в частном секторе, в частности был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО «Атлант-транс», ООО «Инвесттрейдсервис», ООО «РГО-Логистикгруп», ООО «ВВВ Монтаж» и ООО «Санако».