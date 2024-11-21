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Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Киев  •  УНН

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Музыкальный фестиваль Coachella обнародовал хедлайнеров на 2025 год на два месяца раньше. Post Malone, Lady Gaga и Green Day станут главными хедлайнерами фестиваля, который состоится в апреле.

Музыкальный фестиваль Coachella, который проходит в пустыне в США, объявил свой лайн-ап на 2025 год, как отмечают профильные медиа, на два месяца раньше запланированного срока, пишет УНН.

Детали

Post Malone будет хедлайнером по воскресеньям, Lady Gaga будет хедлайнером по пятницам, а Green Day - по субботам. Трэвис Скотт не имеет даты выступления, но он получил специальный слот.

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет20 нояб. 2024, 15:31 • 101024 просмотра

Среди других известных артистов в списке - Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion, The Prodigy, FKA Twigs, Benson Boone, The Original Misfits, Zedd, Beabadoobee, Clairo, Enhypen, сольные выступления Lisa и Jennie из BLACKPINK.

Coachella 2025 пройдет с 11 по 13 апреля и с 18 по 20 апреля. Предварительная продажа билетов поступит в продажу в пятницу, 22 ноября.

А лайн-ап будет выглядеть так:

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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