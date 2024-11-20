Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет
Киев • УНН
Post Malone выступит хедлайнером фестиваля Coachella 2025 в апреле. Музыкант представит микс своих хитов и композиции из нового кантри-альбома F-1 Trillion перед стартом стадионного тура.
Музыкант Post Malone станет хедлайнером масштабного музыкального фестиваля Coachella 2025, проходящего в пустыне в США, со ссылкой на источник сообщило издание Rolling Stone, пишет УНН.
Детали
Музыкант, который объявил о своем Big Ass Stadium Tour во вторник, начнет свой цикл выступлений с выступлений в качестве хедлайнера на фестивале в воскресенье, 13 и 20 апреля. Выступления ознаменуют его возвращение в пустыню после того, как он был хедлайнером Stagecoach в начале этого года.
Источник сообщает Rolling Stone, что певец исполнит микс из определяющих в его карьере хитов и добавит немного музыки из своего кантри-альбома F-1 Trillion во время «удивительного сета», который послужит «идеальным предвестником его стадионного тура».
Другие два хедлайнера Coachella пока не объявлены.
После Coachella Posty станет хедлайнером своего североамериканского стадионного тура, который начнется 29 апреля на стадионе Rice-Eccles в Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Jelly Roll откроет эти шоу.
Post Malone в последний раз выступал на фестивале Coachella в 2018 году, закрывая в том году выступления на сцене Sahara. Во время выступления он вывел Ty Dolla $ign на Psycho и 21 Savage на Rockstar.
В прошлом году хедлайнерами Coachella были Лана Дель Рей, Tyler, The Creator и Doja Cat. Интересно, что Stagecoach и Coachella поменяются хедлайнерами, поскольку Дель Рей собирается стать хедлайнером фестиваля в стиле кантри в следующем году, пишет издание.
Зендея удивила совместным выступлением с Labrinth на Coachella24 апр. 2023, 13:06 • 1010076 просмотров