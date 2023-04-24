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Зендея удивила совместным выступлением с Labrinth на Coachella

Киев • УНН

 • 1010173 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Звезда сериала "Эйфория" (Euphoria) и певица Зендея (Zendaya) удивила посетителей фестиваля Coachella в субботу вечером во время выступления исполнителя Labrinth, спев с ним две песни, над которыми они сделали коллаборацию для хитового шоу HBO, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Одетая в розовое платье с корсетом, Zendaya присоединилась к Labrinth, чтобы исполнить "I'm Tired", песню, которую они написали вместе и которая была показана во 2 сезоне "Euphoria", и "All For Us", их хит, который получил премию "Эмми" и был показан в 1 сезоне. "I'm Tired" был номинирован на "Эмми" в 2022 году.

После выступления звезда фильма "Дюна" (Dune) поблагодарила в Instagram за впечатления.

"Я просто хотела еще раз поблагодарить вас за такую волшебную прекрасную ночь", - написала она в своих сториc в Instagram, поблагодарив Labrinth за приглашение "в последнюю минуту". Она продолжала благодарить "роскошную толпу", говоря: "Я никогда не слышала такого крика за всю свою жизнь".

Зендея была не единственной неожиданной гостьей, которую Labrinth привел на Coachella в эти выходные.

В своем фирменном парике и банте Сиа (Sia) присоединилась к нему на сцене, чтобы исполнить "Thunderclouds", композицию из альбома "Audio" 2019 года, над которым Сиа, Labrinth и Diplo сотрудничали после создания своей супергруппы под названием LSD.

Дополнение

В прошлые выходные во время выступления Labrinth Билли Айлиш удивила толпу, исполнив их совместную песню «Never Felt So Alone».

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