Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Главным событием этой недели станет ретроградность Меркурия, которая начнется 25 ноября и продлится до 15 декабря. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, как это и другие астрономические события повлияет на все знаки Зодиака.

"В период ретроградности Меркурия замедляются информационные процессы, все происходит с задержками: встречи, транспортные передвижения, могут переноситься рейсы. Самое главное - взаимопонимание между людьми становится сложным, трудно будет услышать и понять друг друга. В этот период нежелательно совершать крупные покупки или заключать важные сделки. Однако жизнь на этом не останавливается. Если есть необходимость действовать, делайте это, но будьте готовы к возможным задержкам или трудностям в общении", - пояснила астролог.

Меркурий будет ретроградным в знаке Стрельца. Это означает, что могут возникать трудности с передвижением между странами, осложнения в дальних путешествиях. В международных отношениях возможен возврат к сложным и нерешенным проблемам. Трудности в образовании могут заставить студентов пересдавать экзамены или тесты. Поэтому к учебному процессу стоит подходить очень внимательно и скрупулезно.

В течение года мы сталкиваемся с ретроградностью Меркурия четыре раза. Поэтому мы должны использовать эти периоды в наших интересах. В период ретроградного Меркурия замечательно завершать начатые дела, подводить итоги работы, встречаться с людьми, встречи с которыми ранее переносились, упорядочивать документы, доделывать домашние задания. Однако начинать крупный ремонт в этот период нежелательно. Кроме того, это время для любимых вещей, которые мы откладывали, таких как чтение книги или просмотр фильма - считает Ксения Базиленко.

Еще одним важным событием этой недели станет новолуние - 1 декабря в 08:21 по киевскому времени в знаке Стрельца.

"Традиционно в гороскопе новолуния Солнце и Луна находятся в соединении, что символизирует зарождение большой силы, которая будет нарастать в период растущей Луны. Поэтому в новолуние важно планировать следующий месяц, писать желания. Новолуние - это начало нового цикла, который дает толчок чему-то новому. В знаке Стрельца это позволит шире взглянуть на имеющиеся проблемы, обновить мировоззрение и научиться чему-то новому.

В момент новолуния Солнце и Луна будут находиться в прекрасном аспекте к Марсу, что придаст больше силы и энергии, позволит активно достигать самых амбициозных планов и желаний, ярко самовыражаться. В то же время Марс в течение этого периода будет находиться в ослабленной, но все же оппозиции к Плутону, что говорит о продолжении активных военных действий", - пояснила астролог.

Напряженный аспект Солнца и Луны к Сатурну будет создавать ограничения в делах и может вызвать психологическую усталость.

"Прекрасным аспектом в момент новолуния станет аспект Венеры к Урану. Он принесет обновление в чувствах, возможность влюбиться с первого взгляда, неожиданное возрождение старых отношений или легкий способ улучшить то, что есть на сегодняшний день. Эти же планеты будут находиться в прекрасном аспекте к Нептуну. Этот триумвират планет позволит находиться в состоянии вдохновения и полностью реализовать себя людям искусства", - добавила Базиленко.

ОВНЫ

На этой неделе для вас есть возможность успешно завершить любые дела. Ожидается большая финансовая поддержка. Успех придет через коллективную работу и обучение. Однако помните, что ретроградность Меркурия может замедлять дела. В течение недели будьте внимательны на дорогах и избегайте серьезных конфликтов.

В любви вас ждет большая удача. В момент новолуния обязательно напишите свои планы и желания - они непременно начнут воплощаться в жизнь.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вы будете очень привлекательны для других, что поможет вам привлечь к себе замечательных людей, а также настоящую любовь. В делах придется решать важные вопросы, однако быстро это сделать не удастся. Именно сейчас вы можете получить материальную поддержку в виде помощи, дотаций, или значительного дохода от своих действий. Также есть возможность получения наследства или оформления документов на недвижимость.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы пересмотрите свои отношения с партнерами - как в бизнесе, так и в браке. Успех будет сопровождать вас в решении юридических вопросов и подписании важных документов. В момент новолуния обязательно составьте список пожеланий на следующий месяц. Подумайте о проблемах со своими партнерами и окружением, и напишите планы, как их решить. Особенно есть возможность улучшить брачные отношения, где может снова появиться искра. Также вы можете получить предложение руки и сердца.

РАКИ

Для вас продолжается благоприятный период в работе, поэтому сейчас стоит оставаться активными, насколько это возможно в условиях ретроградности Меркурия. Не стоит запираться дома или в себе, ведь самокопание только усложнит ситуацию и ограничит вас. Вам нужна активная деловая деятельность, которая привлечет к вам все самое лучшее. В финансовом плане можно ожидать хорошей прибыли, повышения зарплаты или выгодных сделок. В период новолуния работайте над своими планами, особенно карьерными, и они обязательно осуществятся.

ЛЕВИ

На этой неделе вы будете в центре внимания. Вы сможете ярко проявить себя в любой сфере деятельности. Главное-четко знать, чего вы хотите. Неделя принесет много перемен и счастливых моментов в любви. Возможна любовь с первого взгляда или улучшение отношений в браке. Также это замечательный период для творческих Львов, которые получат вдохновение для реализации своих идей.

Работайте над своими планами и желаниями в период новолуния.

ДЕВЫ

Эта неделя принесет немало бытовых забот и хлопот, связанных с вашими близкими. Хорошее время, чтобы навести порядок в отношениях с родными и вообще в доме.

В момент новолуния обязательно составьте список своих планов. Задайте себе важные вопросы: где и с кем я хочу жить, в каких условиях, какие отношения нужно развивать с родственниками? Таким образом вы сможете разобраться в своих желаниях и заложить замечательные программы на следующий месяц.

ВЕСЫ

На этой неделе вы будете погружены в решение вопросов, связанных с отношениями с окружающей средой. Коммуникации станут очень важными. Вокруг вас будет много информации, но ничего не будет сделано вовремя. Задержки транспорта, неисправности техники и постоянные опоздания могут вас раздражать. Поэтому не спешите, работайте спокойно. К концу недели вы добьетесь хороших результатов. Поддержку вы будете получать от единомышленников и близких родственников.

В момент новолуния обязательно напишите свои планы на следующий месяц.

СКОРПИОНЫ

В начале недели вы будете очень эмоциональны, поэтому стоит быть осторожным, чтобы избежать ошибок. В течение недели все ваши финансовые вопросы будут решаться успешно. Главное-не спешить с принятием решений.

В момент новолуния пропишите свои планы и желания на предстоящий месяц, а также подумайте, откуда брать новые ресурсы для реализации своих целей.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет для вас яркой и насыщенной. Уделите внимание себе, своим желаниям и планам. В период новолуния обязательно запишите свои цели, чтобы они могли как можно быстрее осуществиться. Новолуние в вашем знаке зодиака дает вам уникальную возможность быть в центре внимания в течение следующего месяца. Вы сможете добиться признания и успеха, если правильно все спланируете и включитесь в активную работу.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам стоит заглянуть в себя, чтобы найти скрытый потенциал для реализации будущих замыслов.

В момент новолуния составьте список своих планов. Переосмыслите свою жизнь, возможно, обретете новый смысл, избавитесь от страхов, вредных привычек или чувства одиночества. Этот период благоприятен для внутренней работы и духовного развития. Больше отдыхайте, набирайтесь сил и энергии для новых свершений.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя подходит для завершения важных дел и проектов. Особенно удачной будет работа через интернет или с информационными потоками. Успех вам принесут единомышленники и коллективная деятельность. Вы можете встретить новую любовь или восстановить старые отношения.

Не упускайте шанс в период новолуния — запишите свои планы и желания. Посмотрите на себя с новой стороны, задумайтесь над возможностями, которые открываются перед вами.

РЫБЫ

На этой неделе вы можете чувствовать себя растерянными, опаздывать на встречи или чувствовать усталость. Однако это благоприятное время для завершения начатых дел. Используйте период новолуния для написания новых планов и желаний, особенно тех, что касаются ваших амбиций и больших целей. В ближайшее время перед вами могут открыться новые перспективы. Также это удачный период для того, чтобы уделить внимание своему здоровью.