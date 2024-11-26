«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

Фильм "Миллионер из трущоб", получивший 8 "Оскаров" в 2008, будет иметь продолжение и телевизионную адаптацию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Independent.

Детали

Фильм 2008 года режиссера Дэнни Бойла "Миллионеры из трущоб" с Дэвом Пателем и Фридой Пинто в главных ролях, получивший 8 наград "Оскар", вероятно, будет иметь продолжение.

Компания Bridge7, основанная продюсером Свати Шетти и бывшим агентом CAA Грантом Кессманом, приобрела права на продолжение фильма и телевизионную версию у британской компании Celador, которая создала и финансировала оригинал вместе с Film4.

Сюжет фильма "Миллионер из трущоб", который основан на книге "Вопросы и ответы" Викаса Сварупа, рассказывает историю 18-летнего парня по имени Джамал, жизнь которого помогает ему конкурировать на индийской версии "Кто хочет стать миллионером?" и воссоединиться с любимой девушкой.

Кроме многочисленных "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм, фильм получил 4 "Золотых глобуса" и 7 премий BAFTA.

Напомним

Американская киноакадемия объявила ведущего 97-й церемонии "Оскар" - им станет комик Конан О'Брайен. Церемония состоится 2 марта 2025 года в Dolby Theatre.

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