Еще один день с отключениями: завтра в Украине будет действовать только одна очередь

Завтра в Украине будут продолжаться отключения. Как сообщили в Укрэнерго, с 7:00 до 20:00 будет действовать одна очередь отключений, передает УНН.

"Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 7:00 – 20:00 – одна очередь отключений. Причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

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