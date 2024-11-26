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В Украине массово изменили графики отключений света: что ждет регионы

В Украине массово изменили графики отключений света: что ждет регионы

Киев  •  УНН

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В большинстве областей Украины изменили графики отключений электроэнергии по указанию Укрэнерго. В некоторых регионах добавили новую очередь отключений, а в других сместили время начала отключений на 13:00.

В ряде областей по Украине изменили графики отключений света, в некоторых регионах добавили очередь отключения, сообщили в местных облэнерго и ОВА, пишет УНН.

Волынь

"Согласно команде НЭК "Укрэнерго" отменено отключение с 14:00 до 21:00 (2-я, 3-я, 6-я очереди) согласно графику на 26 ноября", - сообщили в Волыньоблэнерго.

Львовщина

"Получено указание НЭК "Укрэнерго" об отмене применения ГПВ на 26.11.2024 до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", - сообщили во Львовоблэнерго по состоянию на 12:51.

Запорожская область

"По указанию НЭК" Укрэнерго", сегодня, 26 ноября, период отключений для очереди 1 и очереди 2 - изменено: очередь 1: 17:00 – 21:00, очередь 2: 13:00 – 17:00, очередь 3: 07:00 – 10:00", - указали в Запорожьеоблэнерго.

Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесская область

"По указанию Укрэнерго с 13:00 добавилась еще одна очередь отключений. Поэтому есть изменения в графики отключений", - сообщили в ДТЭК.

Киев: 1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Киевщина: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Одесская область: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Днепропетровщина: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

В ЦЭК на Днепропетровщине сообщили также об изменениях в ГРАФИКЕ ПОГОДНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго": 4 очередь: с 17:00 до 21:00. 5 очередь: с 13:00 до 17:00".

Черкасская область

"Согласно команде НЭК "Укрэнерго", сегодня, 26 ноября, откорректированы графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, добавлены очереди. Часы без света: 13:00-14:00 1 очередь, 14:00-15:00 3 очередь, 15:00-16:00 4 очередь, 16:00-17:00 4 очередь, 17:00-18:00 5 очередь, 18:00-19:00 5 очередь, 19:00-20:00 6 очередь, 20:00-21:00 6 очередь", - указал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Полтавщина

"Произошли изменения в ГПВ. 26 ноября график почасовых отключений будет применен с 13:00 до 21:00 в объеме 1-й очереди", - отметили в Полтаваоблэнерго.

Николаевщина

На Николаевщине 26 ноября вместо 14:00 график почасовых отключений применят на час раньше - в 13:00. В это время будет обесточена 6 очередь, далее, согласно графику, сообщили в "Николаевоблэнерго".

Кировоградщина

"Изменения на 12:22 26.11.2024 к графику почасовых отключений. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 26.11.2024 внесены изменения в график почасовых отключений (ГПВ): 1 очередь: 13-14, 20-21, 2 очередь: 08-10, 3 очередь: 16-18, 4 очередь: 18-20, 5 очередь: 07-08, 6 очередь: 14-16", - указали в Кировоградоблэнерго.

Черновицкая область

Обновили график отключений на 26 ноября в Черновицкой области, согласно данным Черновцыоблэнерго.

Черниговщина

"Есть изменения в Графике почасовых отключений (ГПВ). По команде НЭК "Укрэнерго", добавился еще один час обесточивания. ГПВ объемом одной очереди сегодня будет действовать с 13:00 до 21:00", - сообщили в Черниговоблэнерго.

Сумщина

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", имеем изменения в применении графиков почасовых отключений на Сумщине. ГПВ будут действовать с 13:00 до 21:00 в объеме одной очереди", - указали в Сумыоблэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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