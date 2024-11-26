Уменьшение предельного возраста службы в армии: нардеп оценил, рассмотрят ли законопроект

Нет оснований говорить, что законопроект, предлагающий уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет, будет рассмотрен в ближайшее время. Такое мнение высказал глава подкомитета Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, член "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире Украинского радио, передает УНН.

Вениславский прокомментировал, какой статус имеет законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет.

"На сегодня говорить о каких-то законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, очень сложно. Враг, наоборот, наращивает свои мобилизационные потуги и поощряет граждан и в денежной форме, и путем списания задолженности по кредитам", - сказал Вениславский.

Он отметил, что все это направлено в россии на увеличение количества граждан, которые привлечены к армии страны-агрессора.

"Поэтому в Украине этот законопроект не рассмотрен даже в первом чтении. У меня нет оснований говорить, что он будет рассмотрен в ближайшее время", - заявил вениславский.

Дополнение

25 ноября сообщалось, что в Верховную Раду подан законопроект №12222, который предлагает уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе до 55-ти лет.

Вениславский заявлял, что сейчас не стоит ожидать изменений в вопросах проведения мобилизации.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что министерство имеет предложения, которые будут обсуждать в Кабинете министров, проведение реформ, чтобы в будущем не было так называемой "бусификации", когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ.