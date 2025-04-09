MGM-140 ATACMS

Главком ВСУ сообщил, что основные усилия врага сосредоточены на Донецком направлении, но они фактически буксуют. Украинская армия активно уничтожает врага и адаптирует новичков.
россияне заранее укрепили мост. Украина выбрала его целью из 100 предложенных США, нанеся удар ATACMS в августе 2024, хоть мост не был разрушен.
США возобновят поставки в Украину бомб GLSDB, модернизированных для противодействия помехам рф, на фоне исчерпания запасов ATACMS. Ожидается, что использование обновленных бомб возобновится в ближайшие дни.
Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.
Политика Трампа и его окружения стала более реалистичной за последние две недели. Эксперты ожидают адекватной позиции по войне в Украине после инаугурации и продолжения военной помощи Украине.
В тульской области рф зафиксирована атака беспилотников.
На территории Брянского химического завода в рф упали обломки ракеты ATACMS. Руководство Украины намекает на успешную атаку по военному производству агрессора.
Минобороны рф утверждает об атаке на объекты СБУ и КБ «Луч» в ответ на удар по «Комбинату Каменский». Впрочем ПВО Украины сбила все 5 баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных по Киеву.
На оккупированных территории Луганской и Запорожской областей, а также в ростовской области прогремели взрывы, были атакованы вражеские объекты. В Бердянске российская ПВО не смогла сбить цель, которая полетели в сторону Ейска.
Канцлер Германии сослался на критику Трампом решения Байдена относительно ударов по рф для обоснования своего отказа предоставить Украине ракеты Taurus. Трамп назвал разрешение Байдена «очень глупым».
россия пытается заморозить Украину зимой и заставить Запад ограничить поставки оружия. Во время последней атаки рф выпустила 94 ракеты и 193 дрона по украинской инфраструктуре.
Минобороны рф заявило о массированном ударе по энергетической и топливной инфраструктуре Украины в ответ на атаку ATACMS по таганрогу. ПВО Украины сбила 81 из 94 ракет и 80 из 193 дронов.
россия обещает ответить на заявленный удар Украины по военному аэродрому в таганроге ракетами ATACMS. песков заявил, что ответ будет дан «тогда и так, как будет признано целесообразным».
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил об атаках БПЛА на несколько регионов рф и Крым. В Севастополе прогремели взрывы, что подтвердил назначенный россией "губернатор" города.
Украина нанесла удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По данным минобороны рф, две ракеты были сбиты, остальные отклонены, есть пострадавшие среди личного состава.
герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Брауну по поводу запуска новой баллистической ракеты. Разговор состоялся через 6 дней после атаки на Днепр новой ракетой "Орешник".
На территории курской области рф продолжаются напряженные бои. Враг пытается отбросить ВСУ за линию границы. По данным Reuters, Украина потеряла более 40% захваченной территории в Курской области с начала августа.
Пентагон подтвердил разрешение на использование Украиной баллистических ракет ATACMS для ударов по целям на территории россии. Представитель Пентагона уточнил, что атаки сейчас сосредоточены в курской области.
Минобороны рф подтвердило два удара ракетами ATACMS по военным объектам в курской области за последние три дня. Были атакованы зенитный ракетный дивизион С-400 и аэродром Курск-Восточный.
Генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом Турции Эрдоганом. Они обсудили войны в Украине и вызовы безопасности. Турция получила похвалу за поддержку украинской оборонной промышленности и дипломатические усилия.
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально признал снятие ограничений на удары ВСУ по территории рф ракетами ATACMS. Байден одобрил использование Украиной этих ракет для атак в россии, несмотря на угрозы москвы.
Ракеты ATACMS атаковали систему ПВО рф в фатежском районе курской области, погибли 4 военных. Это уже вторая атака за сутки - ранее был поражен аэродром «Халино».
Глава Европарламента поддержала предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS с дальностью 500 км. Мецола отметила срочную необходимость военной помощи из-за усиления российских атак.
Чиновники США и Европы обсуждают возможность возвращения Украине ядерного оружия как сдерживающий фактор против РФ. NYT отмечает, что такой шаг будет иметь серьезные последствия и будет сложным в реализации.
Западный чиновник опроверг информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Атака на Днепр включала баллистическую ракету и еще 6 ракет, из которых 6 были сбиты.
Министр обороны Венгрии приказал развернуть средства ПВО в северо-восточной части страны. Решение связано с изменениями в ядерной доктрине РФ и разрешением Запада на удары по российской территории.
Министр иностранных дел Франции назвал решение путина о снижении порога для ядерного удара "просто риторикой". Изменение доктрины произошло после использования Украиной ракет ATACMS.
Посол Израиля Михаэль Бродский заявил о продолжении работы посольства в Киеве в обычном режиме. США, Италия, Испания и Греция закрыли свои представительства из-за угрозы воздушного нападения.
Президент Турции выразил обеспокоенность по поводу разрешения США на использование Украиной ATACMS против россии.
Посольство США в Киеве приостановило работу из-за угрозы комбинированного нападения беспилотников и ракет. Также закрылись посольства Италии, Греции и Испании из-за возможной воздушной атаки.