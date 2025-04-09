MGM-140 ATACMS

Запад пока не подтверждает использование рф межконтинентальной ракеты во время атаки на Украину - ABC News

Западный чиновник опроверг информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Атака на Днепр включала баллистическую ракету и еще 6 ракет, из которых 6 были сбиты.