MGM-140 ATACMS

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29451 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Замена ATACMS: США возобновляют поставки в Украину модернизированных дальнобойных бомб GLSDB

США возобновят поставки в Украину бомб GLSDB, модернизированных для противодействия помехам рф, на фоне исчерпания запасов ATACMS. Ожидается, что использование обновленных бомб возобновится в ближайшие дни.

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Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

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Политика Трампа и его окружения стала более реалистичной за последние две недели. Эксперты ожидают адекватной позиции по войне в Украине после инаугурации и продолжения военной помощи Украине.

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В тульской области агрессора произошли взрывы

В тульской области рф зафиксирована атака беспилотников.

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На территории Брянского химического завода в рф упали обломки ракеты ATACMS. Руководство Украины намекает на успешную атаку по военному производству агрессора.

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В Минобороны рф прокомментировали удар по Киеву: заявили об атаке "в ответ"

Минобороны рф утверждает об атаке на объекты СБУ и КБ «Луч» в ответ на удар по «Комбинату Каменский». Впрочем ПВО Украины сбила все 5 баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных по Киеву.

Война • 20 декабря, 08:40 • 20034 просмотра

Военные объекты рф атакованы сразу в трех регионах: что известно

На оккупированных территории Луганской и Запорожской областей, а также в ростовской области прогремели взрывы, были атакованы вражеские объекты. В Бердянске российская ПВО не смогла сбить цель, которая полетели в сторону Ейска.

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Шольц оправдал отказ в Taurus для Украины заявлением Трампа о "глупом" разрешении Байдена на удары по рф

Канцлер Германии сослался на критику Трампом решения Байдена относительно ударов по рф для обоснования своего отказа предоставить Украине ракеты Taurus. Трамп назвал разрешение Байдена «очень глупым».

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Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

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Война • 14 декабря, 06:12 • 101731 просмотра

"Ответ на атаку на Таганрог": в россии придумали причину новых массированных ударов по Украине

Минобороны рф заявило о массированном ударе по энергетической и топливной инфраструктуре Украины в ответ на атаку ATACMS по таганрогу. ПВО Украины сбила 81 из 94 ракет и 80 из 193 дронов.

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В кремле снова угрожают: за якобы удар Украины по Таганрогу, Песков обещает ответ «как будет признано целесообразным»

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил об атаках БПЛА на несколько регионов рф и Крым. В Севастополе прогремели взрывы, что подтвердил назначенный россией "губернатор" города.

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В рф заявили, что Украина атаковала Таганрог ракетами "ATACMS"

Украина нанесла удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По данным минобороны рф, две ракеты были сбиты, остальные отклонены, есть пострадавшие среди личного состава.

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герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Брауну по поводу запуска новой баллистической ракеты. Разговор состоялся через 6 дней после атаки на Днепр новой ракетой "Орешник".

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На курщине продолжаются напряженные бои - спикер 21 ОМБр

На территории курской области рф продолжаются напряженные бои. Враг пытается отбросить ВСУ за линию границы. По данным Reuters, Украина потеряла более 40% захваченной территории в Курской области с начала августа.

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Пентагон подтвердил разрешение Украине на использование ракет ATACMS для ударов по рф

Пентагон подтвердил разрешение на использование Украиной баллистических ракет ATACMS для ударов по целям на территории россии. Представитель Пентагона уточнил, что атаки сейчас сосредоточены в курской области.

Новости Мира • 26 ноября, 23:42 • 15303 просмотра

Минобороны рф признало удары ракетами ATACMS по курской области

Минобороны рф подтвердило два удара ракетами ATACMS по военным объектам в курской области за последние три дня. Были атакованы зенитный ракетный дивизион С-400 и аэродром Курск-Восточный.

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Рютте и Эрдоган обсудили войну в Украине и саммит НАТО-2026

Генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом Турции Эрдоганом. Они обсудили войны в Украине и вызовы безопасности. Турция получила похвалу за поддержку украинской оборонной промышленности и дипломатические усилия.

Новости Мира • 25 ноября, 22:37 • 16949 просмотра

В Белом доме подтвердили право Украины использовать ATACMS на территории рф

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально признал снятие ограничений на удары ВСУ по территории рф ракетами ATACMS. Байден одобрил использование Украиной этих ракет для атак в россии, несмотря на угрозы москвы.

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ATACMS уничтожили систему ПВО рф в курской области - росСМИ

Ракеты ATACMS атаковали систему ПВО рф в фатежском районе курской области, погибли 4 военных. Это уже вторая атака за сутки - ранее был поражен аэродром «Халино».

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Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS

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The New York Times: возвращение Украине ядерного оружия - слишком сложный шаг

Чиновники США и Европы обсуждают возможность возвращения Украине ядерного оружия как сдерживающий фактор против РФ. NYT отмечает, что такой шаг будет иметь серьезные последствия и будет сложным в реализации.

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Запад пока не подтверждает использование рф межконтинентальной ракеты во время атаки на Украину - ABC News

Западный чиновник опроверг информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Атака на Днепр включала баллистическую ракету и еще 6 ракет, из которых 6 были сбиты.

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Венгрия разместит системы ПВО возле границы с Украиной

Министр обороны Венгрии приказал развернуть средства ПВО в северо-восточной части страны. Решение связано с изменениями в ядерной доктрине РФ и разрешением Запада на удары по российской территории.

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Франция отреагировала на изменение ядерной доктрины рф: что сказал глава МИД

Министр иностранных дел Франции назвал решение путина о снижении порога для ядерного удара "просто риторикой". Изменение доктрины произошло после использования Украиной ракет ATACMS.

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Израиль не закроет посольство в Киеве, несмотря на угрозу атаки

Посол Израиля Михаэль Бродский заявил о продолжении работы посольства в Киеве в обычном режиме. США, Италия, Испания и Греция закрыли свои представительства из-за угрозы воздушного нападения.

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Эрдоган дал сигнал, что не поддерживает разрешение США Украине на применение ракет по россии - Sky News

Президент Турции выразил обеспокоенность по поводу разрешения США на использование Украиной ATACMS против россии.

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Посольство США в Киеве закрылось не из-за усиления ядерной риторики рф - СМИ

Посольство США в Киеве приостановило работу из-за угрозы комбинированного нападения беспилотников и ракет. Также закрылись посольства Италии, Греции и Испании из-за возможной воздушной атаки.

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