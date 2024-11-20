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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство США в Киеве закрылось не из-за усиления ядерной риторики рф - СМИ

Посольство США в Киеве закрылось не из-за усиления ядерной риторики рф - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10431 просмотра

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Посольство США в Киеве приостановило работу из-за угрозы комбинированного нападения беспилотников и ракет. Также закрылись посольства Италии, Греции и Испании из-за возможной воздушной атаки.

Посольство США в Киеве закрылось из-за угрозы комбинированного нападения беспилотников и ракет, оно не связано с усилением ядерной риторики кремля. Об этом "Суспільному" уточнили источники в дипломатической миссии, передает УНН

детали 

Как заявляют источники, закрытие американского посольства связано с угрозой комбинированного нападения, а не с ядерной риторикой рф. 

Посольства Италии и Грециии в Киеве тоже сегодня закрываются из-за угрозы воздушной атаки.  ранее посольство Испании сообщило о приостановке работы. 

Контекст 

В посольстве США в Киеве сообщили о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. В дипломатическом учреждении просят граждан США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае воздушной тревоги.

ЦПД при СНБО о предупреждении США о возможном обстреле: в рф делали запасы ракет в течение месяцев20 нояб. 2024, 06:59 • 14457 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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