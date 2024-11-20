ЦПД при СНБО о предупреждении США о возможном обстреле: в рф делали запасы ракет в течение месяцев
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО подтвердил, что рф месяцами накапливала ракеты для серии атак на Украину. Посольство США предупредило о возможной масштабной атаке 20 ноября.
Российская армия готовила запасы ракет для серии обстрелов Украины в течение месяцев. Поэтому необходимо продумывать меры безопасности и реагировать на тревоги. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, передает УНН.
Относительно предупреждения посольства США о возможном обстреле. Напомню, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также «калибров» и баллистики. Для обстрелов у рф готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Ранее это сообщали уже
Он указал, что соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги.
Контекст
В посольстве США в Киеве сообщили о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. В дипломатическом учреждении просят граждан США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае воздушной тревоги.