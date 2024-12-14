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Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

Киев  •  УНН

 • 359 просмотра

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россия пытается заморозить Украину зимой и заставить Запад ограничить поставки оружия. Во время последней атаки рф выпустила 94 ракеты и 193 дрона по украинской инфраструктуре.

Серия ударов рф по энергетике Украины является частью более широкой кампании. Она направлена на замораживание страны этой зимой, а также принуждение ее и Запада к самоограничению в принятии политических решений, выгодных россии. Об этом в своем отчете информирует Американский Институт изучения Войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что россия неоднократно нападала на инфраструктуру Украины осенью и зимой с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В частности, страна агрессор недавно провела масштабные удары по украинской инфраструктуре, а именно - 16-17 и 25-26 ноября. 

Особое внимание в ISW обратили на серии ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 12 на 13 декабря 2024 года, целью которых стала, в т.ч., энергетическая инфраструктура страны.

Украинские ВВС сообщили, что российские силы запустили 94 ракеты и 193 Shahed и других беспилотников по Украине, включая четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"; две баллистические ракеты "Искандер-М", одну баллистическую ракету КН-23, 55 крылатых ракет Х-101 и Х-55СМ, 24 крылатые ракеты "Калибр", семь крылатых ракет "Искандер-К" и одну крылатую ракету Х-59/69. Украинские ВВС отметили, что украинские силы сбили 80 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ, "Калибр" и "Искандер-К"; одну "Искандер-М"; и 80 беспилотников, а 105 других беспилотников было "потеряно" из-за украинских контрмер, а шесть беспилотников влетели в воздушное пространство россии и беларуси по состоянию на 11:30 по местному времени.

- говорится в отчете ISW.

Документ содержит и реакцию кремля. В частности, отмечается, что минобороны рф заявило, что российские войска нанесли удар 12-13 декабря в ответ на украинский удар по таганрогу ростовской области 11 декабря, во время которого были использованы предоставленные Западом американские дальнобойные ракеты ATACMS. Хотя, как пишет ISW, россияне, вероятно, планировали провести такой удар независимо от того, что произошло, и удобно используют этот удар 11 декабря для оправдания своих продолжающихся ударов по украинской энергетике.

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С учетом всех данных, эксперты пришли к выводу, что российские сообщения, вероятно, направлены на достижение двух целей:

во-первых, на то, чтобы смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по россии;

во-вторых, сообщения призваны поддержать кампанию кремля по рефлексивному контролю, направленную на то, чтобы заставить западные страны принять решение об использовании Украиной предоставленного Западом оружия и будущих мирных переговорах, которые принесут пользу россии.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне специально ждали морозной погоды, чтобы нанести удар по энергообъектам Украины, чтобы сделать хуже для людей.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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