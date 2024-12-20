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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны рф прокомментировали удар по Киеву: заявили об атаке "в ответ"

В Минобороны рф прокомментировали удар по Киеву: заявили об атаке "в ответ"

Киев  •  УНН

 • 6829 просмотра

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Минобороны рф утверждает об атаке на объекты СБУ и КБ «Луч» в ответ на удар по «Комбинату Каменский». Впрочем ПВО Украины сбила все 5 баллистических ракет «Искандер-М», выпущенных по Киеву.

В российском оборонном ведомстве указали, что атаковали сегодня Киев якобы в ответ на удар Силы обороны Украины  по предприятию «Комбинат Каменский» в ростовской области. В мо рф нафантазировали, что сегодня успешно ударили по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», а также позиции комплекса «Patriot», сообщает УНН

мо рф в Telegram написало, что 18 декабря  с территории Украины якобы был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow». 

В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot»

говорится в заявлении мо рф. 

В минобороны рф заявили, что якобы «цели удара достигнуты» и «все объекты поражены».

Дополнение 

В свою очередь в Воздушных силах ВСУ указали, что в результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
r-360-neptunR-360 Нептун
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
9k720-iskander9К720 Искандер
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
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