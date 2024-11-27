Пентагон подтвердил разрешение Украине на использование ракет ATACMS для ударов по рф

Представитель Пентагона подтвердил, что США предоставили разрешение Украине на использование баллистических дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории россии. Об этом Пэт Райдер заявил на брифинге 26 ноября, передает УНН.

Детали

Представитель Пентагона США Пэт Райдер подчеркнул, что Украина может использовать ATACMS для "защиты своей нации".

Как Белый дом подчеркнул вчера, произошли изменения в политике, и украинцы могут применить ATACMS для защиты своей нации. Атаки сосредоточены прямо сейчас, конечно в отношении курской области. Я позволю украинцам говорить о своих операциях с точки зрения их целей и их операций, я просто не буду их опережать на этом - сказал Пэт Райдер.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Президент США Байден разрешил Украине нанести удар по россии ракетами большой дальности.

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT