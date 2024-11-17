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США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT

Киев  •  УНН

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Президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии. Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Байден разрешил Украине нанести удар по россии ракетами большой дальности. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Президент Джо Байден санкционировал первое применение Украиной поставленных США ракет большой дальности для ударов по территории россии.

Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе России.

Решение Байдена является серьезным изменением в политике США. Изменение произошло за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, который пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины.

По словам официальных лиц, разрешение Украине использовать ракеты большой дальности, известные как армейские тактические ракетные системы (ATACMS), было получено в ответ на неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска.

Хотя официальные лица заявили, что не ожидают кардинального изменения хода войны, одной из целей изменения политики, по их словам, является подача сигнала северокорейцам о том, что их силы являются уязвимыми и что им не следует отправлять больше таких сил.

Чиновники заявили, что, хотя украинцы, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск, которые угрожают украинским силам в Курске, Байден может позволить им использовать это оружие в других местах.

Напомним

Президент Зеленский сообщил об испытаниях четырех видов новых украинских ракет. На производство дронов в 2025 году выделено 775 млрд гривен из госбюджета.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
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