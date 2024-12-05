герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 43646 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 107643 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 104338 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 114886 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 101867 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 112598 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 130192 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 170757 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 191201 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132644 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вопрос дополнительной поддержки Украины не планируется выносить на голосование в Конгрессе США

Вопрос дополнительной поддержки Украины не планируется выносить на голосование в Конгрессе США

 • 19026 просмотра
Обсудили создание спецтрибунала и возвращение пленных: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

Обсудили создание спецтрибунала и возвращение пленных: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

 • 20869 просмотра
Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном

Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном

 • 21651 просмотра
Зеленский: сегодняшняя власть Грузии работает на рф, Украина готовит санкции

Зеленский: сегодняшняя власть Грузии работает на рф, Украина готовит санкции

 • 19517 просмотра
Партнерами одобрены инвестиции Украине объемом более 1 млрд евро - Зеленский

Партнерами одобрены инвестиции Украине объемом более 1 млрд евро - Зеленский

 • 24255 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 107643 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 114886 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 118537 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 170757 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 191201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 65202 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 63559 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 78960 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 106202 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 75084 просмотра
Актуальное
герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT

Киев  •  УНН

 • 1000 просмотра

Read in English

герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Брауну по поводу запуска новой баллистической ракеты. Разговор состоялся через 6 дней после атаки на Днепр новой ракетой "Орешник".

Начальник российского генерального штаба генерал валерий герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что телефонный звонок между сторонами был проведен в прошлую среду, а именно: за день до Дня благодарения и одновременно через шесть дней после того, как россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности якобы в ответ на использование нашей страной американского и британского оружия для ударов по рф.

Во время разговора герасимов сообщил Чарльзу, что запуск баллистической ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украине бить ракетами ATACMS по военным объектам внутри территории россии.

Пресс-секретарь генерала Брауна капитан Джереал Дорси заявил журналистам, что "по просьбе герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее".

Он добавил, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.

Напомним

21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из астраханской области.

Впоследствии российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник".

Британская разведка проанализировала российскую ракету "орєшник", которой был нанесен удар по Днепру. Ракета, изготовленная до 2019 года, является вариантом РС-26 и имеет 36 гиперзвуковых суббоеприпасов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS