герасимов звонил главе армии США Брауну - NYT
Киев • УНН
герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США Брауну по поводу запуска новой баллистической ракеты. Разговор состоялся через 6 дней после атаки на Днепр новой ракетой "Орешник".
Начальник российского генерального штаба генерал валерий герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что телефонный звонок между сторонами был проведен в прошлую среду, а именно: за день до Дня благодарения и одновременно через шесть дней после того, как россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности якобы в ответ на использование нашей страной американского и британского оружия для ударов по рф.
Во время разговора герасимов сообщил Чарльзу, что запуск баллистической ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Украине бить ракетами ATACMS по военным объектам внутри территории россии.
Пресс-секретарь генерала Брауна капитан Джереал Дорси заявил журналистам, что "по просьбе герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее".
Он добавил, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.
Напомним
21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из астраханской области.
Впоследствии российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орешник".
Британская разведка проанализировала российскую ракету "орєшник", которой был нанесен удар по Днепру. Ракета, изготовленная до 2019 года, является вариантом РС-26 и имеет 36 гиперзвуковых суббоеприпасов.