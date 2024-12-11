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В рф заявили, что Украина атаковала Таганрог ракетами "ATACMS"

В рф заявили, что Украина атаковала Таганрог ракетами "ATACMS"

Киев  •  УНН

 • 420 просмотра

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Украина нанесла удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По данным минобороны рф, две ракеты были сбиты, остальные отклонены, есть пострадавшие среди личного состава.

В минобороны рф заявили об утреннем ракетном ударе по военному аэродрому в Таганроге, с использованием американских ракет "ATACMS". По данным ведомства, часть ракет вроде бы была сбита и отклонена средствами ПВО, пишет УНН.

"Утром 11 декабря 2024 года ... нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет "ATACMS" американского производства", - пишет минобороны рф.

Они заявляют, что якобы, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

россияне также говорят, что в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений якобы нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

И традиционно, рф угрожает, что эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты.

Напомним

В российском таганроге ростовской области в ночь на 11 декабря был атакован авиаремонтный завод, который находится под санкциями из-за войны в Украине. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
raketnii-kompleks-pantsirРакетный комплекс "Панцирь"
ukrainaУкраина
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