В рф заявили, что Украина атаковала Таганрог ракетами "ATACMS"
Киев • УНН
Украина нанесла удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По данным минобороны рф, две ракеты были сбиты, остальные отклонены, есть пострадавшие среди личного состава.
В минобороны рф заявили об утреннем ракетном ударе по военному аэродрому в Таганроге, с использованием американских ракет "ATACMS". По данным ведомства, часть ракет вроде бы была сбита и отклонена средствами ПВО, пишет УНН.
"Утром 11 декабря 2024 года ... нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет "ATACMS" американского производства", - пишет минобороны рф.
Они заявляют, что якобы, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
россияне также говорят, что в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений якобы нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.
И традиционно, рф угрожает, что эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты.
Напомним
В российском таганроге ростовской области в ночь на 11 декабря был атакован авиаремонтный завод, который находится под санкциями из-за войны в Украине.