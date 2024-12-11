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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака на авиаремонтный завод в таганроге: что известно о последствиях

Ночная атака на авиаремонтный завод в таганроге: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 7148 просмотра

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В российском таганроге атакован авиаремонтный завод, который находится под санкциями из-за войны в Украине. В результате атаки повреждена котельная и сгорело 14 автомобилей на парковке предприятия.

В российском таганроге ростовской области в ночь на 11 декабря был атакован авиаремонтный завод, который находится под санкциями из-за войны в Украине. Об этом сообщила "Astra", передает УНН.

Журналисты "Astra" проанализировали, и подтвердили достоверность видео, которое ранее появилось, как утверждалось, с места сегодняшней ракетной атаки на таганрог. 

Как выяснила "Astra", видео снято возле парковки авиаремонтного завода на улице Циолковского. Кадры снимались с территории гаражей, через забор от которых расположена парковка завода. Ранее мэр города сообщала, что на этой же улице в результате атаки была повреждена котельная.

На месте атаки находится авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ" - авиаремонтное предприятие, расположенное в таганроге. Из-за вторжения россии в Украину завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины.

Рядом также расположен 352 авиазавод. Повреждены ли сами заводы, неизвестно. О пострадавших информации также пока нет.

Ранее

и.о. губернатора ростовской области сообщил, что на таганрог была совершена ракетная атака, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. Местные жители утверждали, что было атаковано ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева).

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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