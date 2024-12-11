В таганроге ночью раздавались взрывы: повреждено промышленное предприятие
Киев • УНН
В таганроге после ночных взрывов повреждено промышленное предприятие и котельная, сгорело 14 автомобилей. В брянской области рф заявила о перехвате 14 беспилотников.
Из-за якобы ракетной атаки в российском таганроге повреждения получили, в частности промышленное предприятие, сообщил врио главы региона юрий слюсарь. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
По словам местных жителей первые взрывы прогремели в 4: 20 утра. Работала российская система ПВО.
Позже врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что повреждений получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке.
По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется, сообщил слесарь.
Глава города светлана камбулова отметила, что повреждена котельная. Сейчас в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.
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В минобороны рф заявили, что ночью дежурными средствами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией брянской области.
В результате якобы атаки беспилотников в брянске в рф произошло возгорание производственного объекта. Тем временем телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрывах и пожаре на территории нефтебазы "Транснефти".