Военные объекты рф атакованы сразу в трех регионах: что известно
Киев • УНН
На оккупированных территории Луганской и Запорожской областей, а также в ростовской области прогремели взрывы, были атакованы вражеские объекты. В Бердянске российская ПВО не смогла сбить цель, которая полетели в сторону Ейска.
Сегодня, 18 декабря, прогремели громкие взрывы на временно оккупированной территории Луганской области, в Бердянске Запорожской области и в ростовской области россии. Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, были атакованы вражеские объекты, передает УНН.
"Ростовщина, Луганщина, Бердянск - атакованы российские объекты, написал Коваленко в Telegram.
Как добавил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в Бердянске взрывы прозвучали из-за работы российской ПВО над морем. Впрочем цели не сбили.
"Бердянск. Не сбили. "Небесное тело" похоже на ракеты или очень быстрые БПЛА двинулось дальше через море в сторону Ейска", - написал Андрющенко в Telegram.
В российских пабликах пишут, что жители ростовской области сообщают о громких звуках.
И якобы в направлении ростовской области полетело несколько ATACMS.
Позже написали о работе российской ПВО в ростовской области.
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