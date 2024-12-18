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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные объекты рф атакованы сразу в трех регионах: что известно

Военные объекты рф атакованы сразу в трех регионах: что известно

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На оккупированных территории Луганской и Запорожской областей, а также в ростовской области прогремели взрывы, были атакованы вражеские объекты. В Бердянске российская ПВО не смогла сбить цель, которая полетели в сторону Ейска.

Сегодня, 18 декабря, прогремели громкие взрывы на временно оккупированной территории Луганской области, в Бердянске Запорожской области и в ростовской области россии. Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, были атакованы вражеские объекты, передает УНН.

"Ростовщина, Луганщина, Бердянск - атакованы российские объекты, написал Коваленко в Telegram.

Как добавил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в Бердянске взрывы прозвучали из-за работы российской ПВО над морем. Впрочем цели не сбили.

"Бердянск. Не сбили. "Небесное тело" похоже на ракеты или очень быстрые БПЛА двинулось дальше через море в сторону Ейска", - написал Андрющенко в Telegram.

В российских пабликах пишут, что жители ростовской области сообщают о громких звуках. 

И якобы в направлении ростовской области полетело несколько ATACMS.

Позже написали о работе российской ПВО в ростовской области.

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы россиян в брянской области11 дек. 2024, 08:09 • 16821 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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