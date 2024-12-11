В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы россиян в брянской области
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в брянской области рф, которая используется для снабжения российской армии. В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.
Силы обороны Украины в ночь на 11 декабря поразили нефтебазу российских оккупантов в брянской области. В результате удара загорелся масштабный пожар, заявили в среду в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе, что в брянской области рф
В Генштабе рассказали, что ЧП "Брянск" — наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Активно используется для снабжения оккупационной армии рф.
"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массовый пожар. Результаты боевой работы уточняются", - добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что в результате якобы атаки беспилотников в брянске в рф произошло возгорание производственного объекта. Тем временем телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрывах и пожаре на территории нефтебазы "Транснефти".
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