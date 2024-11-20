Франция отреагировала на изменение ядерной доктрины рф: что сказал глава МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции назвал решение путина о снижении порога для ядерного удара "просто риторикой". Изменение доктрины произошло после использования Украиной ракет ATACMS.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в среду назвал решение российского диктатора владимира путина по снижению порога для ядерного удара просто "риторикой", сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Мы не запуганы", - заявил он в интервью телеканалу France 2.
путин одобрил изменение ядерной доктрины, на фоне того, как Украина использовала американские ракеты ATACMS для нанесения более глубоких ударов по российской территории, воспользовавшись недавно выданным разрешением администрации президента США Джо Байдена, отмечает издание.
ЕС отреагировал на новую ядерную доктрину рф: что сказал Боррель19 нояб. 2024, 15:29 • 39875 просмотров