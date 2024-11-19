ЕС отреагировал на новую ядерную доктрину рф: что сказал Боррель

ukenru
Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
12:44 • 46019 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 102903 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 110623 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 110993 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 116558 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 119501 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 115986 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 122992 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138042 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 153057 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

 • 51194 просмотра
Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

 • 27421 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100610 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89888 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 83972 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 123926 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 231609 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 317885 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 235249 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 239592 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 15611 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 83972 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89888 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100610 просмотра
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 98730 просмотра
Актуальное
ЕС отреагировал на новую ядерную доктрину рф: что сказал Боррель

ЕС отреагировал на новую ядерную доктрину рф: что сказал Боррель

Киев  •  УНН

 • 9191 просмотра

Read in English

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «абсолютно безответственными» ядерные угрозы россии, реагируя на обновление ядерной доктрины рф, которое совпало с 1000-м днем войны России против Украины.

москва не впервые угрожает ядерной эскалацией, что является "абсолютно безответственным", заявил уходящий с должности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя обновление ядерной доктрины рф, по итогам заседания министров обороны ЕС во вторник, пишет УНН.

Детали

"Тот факт, что их объявление этого обновления своей ядерной доктрины совпадает с 1000-м днем войны россии против Украины, имеет нечто символическое. Они не впервые угрожают ядерной эскалацией, что является абсолютно безответственным", - сказал Боррель.

США не собираются корректировать позицию на фоне того, как россия снижает ядерный порог - Bloomberg19 нояб. 2024, 14:53 • 6343 просмотра

"путин не впервые играет в ядерную игру. (...) Но призыв к ядерному, разговоры о ядерном сдерживании в этот момент - это то, что мы решительно отвергаем, мы осуждаем любую ссылку на использование ядерного оружия..." - отметил глава дипломатии ЕС.

путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось19 нояб. 2024, 08:43 • 11792 просмотра

Также Боррель сделал и другие заявления, в частности подчеркнув, согласно цитате Le Monde, что "судьба украинцев будет определять судьбу Европейского Союза".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
ukrainaУкраина