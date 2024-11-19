ЕС отреагировал на новую ядерную доктрину рф: что сказал Боррель
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «абсолютно безответственными» ядерные угрозы россии, реагируя на обновление ядерной доктрины рф, которое совпало с 1000-м днем войны России против Украины.
москва не впервые угрожает ядерной эскалацией, что является "абсолютно безответственным", заявил уходящий с должности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя обновление ядерной доктрины рф, по итогам заседания министров обороны ЕС во вторник, пишет УНН.
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"Тот факт, что их объявление этого обновления своей ядерной доктрины совпадает с 1000-м днем войны россии против Украины, имеет нечто символическое. Они не впервые угрожают ядерной эскалацией, что является абсолютно безответственным", - сказал Боррель.
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"путин не впервые играет в ядерную игру. (...) Но призыв к ядерному, разговоры о ядерном сдерживании в этот момент - это то, что мы решительно отвергаем, мы осуждаем любую ссылку на использование ядерного оружия..." - отметил глава дипломатии ЕС.
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Также Боррель сделал и другие заявления, в частности подчеркнув, согласно цитате Le Monde, что "судьба украинцев будет определять судьбу Европейского Союза".