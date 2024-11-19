США не собираются корректировать позицию на фоне того, как россия снижает ядерный порог - Bloomberg
Киев • УНН
США не видят необходимости корректировать свою ядерную стратегию в ответ на решение России снизить порог применения атомного оружия.
США не видят причин корректировать свою ядерную позицию в ответ на решение России снизить порог применения атомного оружия, заявил представитель Совета национальной безопасности, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Решение россии не стало неожиданностью, а скорее является той же безответственной риторикой, которую страна использовала после вторжения в Украину, по словам представителя Совета национальной безопасности, который говорил на условиях анонимности.
Комментарии прозвучали после того, как российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который позволяет России применять ядерное оружие в ответ на обычное нападение на ее территорию, которое угрожает ее суверенитету, в частности с использованием беспилотников. Это было сделано после решения США разрешить Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности для удара по территории России.
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Во вторник, по данным Bloomberg, США отказались подтвердить, что Украина использовала ракеты ATACMS по России, переадресовав вопрос украинцам.
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