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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не собираются корректировать позицию на фоне того, как россия снижает ядерный порог - Bloomberg

США не собираются корректировать позицию на фоне того, как россия снижает ядерный порог - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 2363 просмотра

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США не видят необходимости корректировать свою ядерную стратегию в ответ на решение России снизить порог применения атомного оружия.

США не видят причин корректировать свою ядерную позицию в ответ на решение России снизить порог применения атомного оружия, заявил представитель Совета национальной безопасности, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение россии не стало неожиданностью, а скорее является той же безответственной риторикой, которую страна использовала после вторжения в Украину, по словам представителя Совета национальной безопасности, который говорил на условиях анонимности.

Комментарии прозвучали после того, как российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который позволяет России применять ядерное оружие в ответ на обычное нападение на ее территорию, которое угрожает ее суверенитету, в частности с использованием беспилотников. Это было сделано после решения США разрешить Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности для удара по территории России.

путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось19 нояб. 2024, 08:43 • 11348 просмотров

Во вторник, по данным Bloomberg, США отказались подтвердить, что Украина использовала ракеты ATACMS по России, переадресовав вопрос украинцам.

россия признала удар ATACMS по военному объекту: что известно о последствиях19 нояб. 2024, 12:20 • 9422 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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