россия признала удар ATACMS по военному объекту: что известно о последствиях
Киев • УНН
Минобороны рф подтвердило атаку ракетами ATACMS по военному объекту брянской области. Генштаб ВСУ сообщил о 12 вторичных взрывах на арсенале в Карачеве.
В минобороны россии заявили об атаке ракетами ATACMS американского производства на военный объект в брянской области и якобы сбитии пяти ракет. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, минобороны рф имеет подтвержденные данные о применении оперативно-тактических ракет ATACMS.
Средства российской ПВО якобы сбили пять ракет ATACMS над брянской областью, одна была повреждена, заявили в мо рф.
Фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, его ликвидировали, сообщили в ведомстве.
Жертв и разрушений в результате атаки нет, отметили в ведомстве.
Ранее
Генеральный штаб ВСУ подтвердил огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города карачев брянской области рф, зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.