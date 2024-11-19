россия признала удар ATACMS по военному объекту: что известно о последствиях

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Минобороны рф подтвердило атаку ракетами ATACMS по военному объекту брянской области. Генштаб ВСУ сообщил о 12 вторичных взрывах на арсенале в Карачеве.

В минобороны россии заявили об атаке ракетами ATACMS американского производства на военный объект в брянской области и якобы сбитии пяти ракет. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, минобороны рф имеет подтвержденные данные о применении оперативно-тактических ракет ATACMS. 

Средства российской ПВО якобы сбили пять ракет ATACMS над брянской областью, одна была повреждена, заявили в мо рф.

Фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, его ликвидировали, сообщили в ведомстве.

Жертв и разрушений в результате атаки нет, отметили в ведомстве.

Ранее

Генеральный штаб ВСУ подтвердил огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города карачев брянской области рф, зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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