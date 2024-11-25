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В Белом доме подтвердили право Украины использовать ATACMS на территории рф

В Белом доме подтвердили право Украины использовать ATACMS на территории рф

Киев  •  УНН

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Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально признал снятие ограничений на удары ВСУ по территории рф ракетами ATACMS. Байден одобрил использование Украиной этих ракет для атак в россии, несмотря на угрозы москвы.

В Белом доме официально признали снятие ограничений на удары ВСУ по территории россии ракетами ATACMS. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас... это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", - сказал Кирби на брифинге.

ATACMS уничтожили систему ПВО рф в курской области - росСМИ25 нояб. 2024, 11:58 • 14086 просмотров

Напомним

Байден одобрил использование Украиной ATACMS, ракет наибольшей дальности, которые поставлял Вашингтон, для таких атак в россии. москва описала их потенциальное использование как эскалацию, которая сделает Вашингтон прямым комбатантом в войне и приведет к мести россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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