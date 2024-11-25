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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ATACMS уничтожили систему ПВО рф в курской области - росСМИ

ATACMS уничтожили систему ПВО рф в курской области - росСМИ

Киев  •  УНН

 • 4328 просмотра

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Ракеты ATACMS атаковали систему ПВО рф в фатежском районе курской области, погибли 4 военных. Это уже вторая атака за сутки - ранее был поражен аэродром «Халино».

Баллистические ракеты ATACMS уничтожили систему ПВО в курской области рф в субботу, 23 ноября. Четверо российских военнослужащих погибли, пишет «Astra», передает УНН

Детали

По меньшей мере 5 ракет ATACMS атаковали вечером 23 ноября фатежский район курской области. Как сообщают источники «Astra»  в экстренных службах региона, ракетным ударом была уничтожена система ПВО в районе хутора Долгий и села Томилин Колодец. Погибли 4 российских военнослужащих.

Ранее «Astra» писала, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром «Халино» в курской области были ранены двое  военнослужащих рф. 

Украина выпустила по рф восемь ракет ATACMS - Reuters19 нояб. 2024, 19:57 • 51208 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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