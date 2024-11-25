ATACMS уничтожили систему ПВО рф в курской области - росСМИ
Киев • УНН
Ракеты ATACMS атаковали систему ПВО рф в фатежском районе курской области, погибли 4 военных. Это уже вторая атака за сутки - ранее был поражен аэродром «Халино».
Баллистические ракеты ATACMS уничтожили систему ПВО в курской области рф в субботу, 23 ноября. Четверо российских военнослужащих погибли, пишет «Astra», передает УНН.
Детали
По меньшей мере 5 ракет ATACMS атаковали вечером 23 ноября фатежский район курской области. Как сообщают источники «Astra» в экстренных службах региона, ракетным ударом была уничтожена система ПВО в районе хутора Долгий и села Томилин Колодец. Погибли 4 российских военнослужащих.
Ранее «Astra» писала, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром «Халино» в курской области были ранены двое военнослужащих рф.
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